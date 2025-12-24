«سياحة أبوظبي» تُكرم عدداً من الموظفين ضمن برنامج «المضياف» التدريبي



أبوظبي (الاتحاد)

كرمت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عدداً من موظفي الصفوف الأمامية من مطار زايد الدولي، والاتحاد للطيران، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وأبوظبي البحرية، الذين أكملوا بنجاح برنامج «المضياف» التدريبي.

ونظمت الدائرة حفلاً خاصاً للاحتفاء بالدفعة الثالثة لعام 2025 ضمن برنامجها «المضياف»، مؤكدةً التزامها بتعزيز تميز وجودة الخدمات والتجارب في جميع نقاط التواصل مع الزوار في الإمارة.

ويُعتبر موظفو الصفوف الأمامية، الذين اجتازوا البرنامج، سفراءً للتميز يساهمون بدور محوري في تكريس حضور أبوظبي وجهةً عالميةً رائدةً.

وتهدف المبادرة، المُعتمدة من الجهات الحكومية المعنية، إلى توحيد معايير الضيافة والارتقاء بتجربة الزوار في مختلف أنحاء الإمارة، من خلال تزويد المشاركين بالمهارات الأساسية في مجالات التفاعل المهني والاستباقي، والوعي الثقافي، والشمولية، والتواصل الفعّال، والتعامل مع التحديات بكفاءة، بما يُثري خدمات الزوار، ويلبي تطلعاتهم، ويرفع مستوى رضاهم. ويُركز البرنامج على تمكين العاملين في الصفوف الأمامية، ودعمهم بالخبرات المعرفية والثقافية والمهارات اللازمة، التي تتيح المجال أمامهم لتوفير تجارب مُلهمة تعكس قيم الضيافة الإماراتية.

وفي إطار برنامج «المضياف»، كرمت الدائرة من قبل عدداً من موظفي الصفوف الأمامية من 15 فندقاً في أبوظبي خلال شهر سبتمبر الماضي، و200 سائق سيارة أجرة من مركز النقل المتكامل خلال شهر يوليو 2025.

وقال صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: يُسهم برنامج «المضياف» في تحقيق رسالتنا الرامية إلى تقديم تجارب استثنائية وفق أفضل الممارسات والمعايير في قطاع السياحة العالمي، بالتزامن مع تعزيز تقدير الزوار لثقافتنا العريقة وكرم ضيافتنا الأصيلة، ومن خلال تمكين موظفي الصفوف الأمامية في المطارات، وشركات الطيران، والقطاع البحري إلى جانب الفنادق وسائقي سيارات الأجرة، نسعى إلى ضمان استمتاع زوارنا بتجربة «لا تُنسى» من لحظة وصولهم وحتى المغادرة.

وتنظم «أكاديمية تجربة الزوار» في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي برنامج «المضياف»، بالاعتماد على أحدث وحدات التعليم الإلكتروني المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لتوفير تدريب شامل ومتاح بسهولة لجميع المشاركين.