الخميس 25 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«كهرباء دبي» تُطلق برنامج «إعداد تقارير الاستدامة»

«كهرباء دبي» تُطلق برنامج «إعداد تقارير الاستدامة»
25 ديسمبر 2025 16:13

 
دبي (الاتحاد)
أطلق مركز الاستدامة والابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، بالتعاون مع المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، البرنامج التدريبي «إعداد تقارير الاستدامة باستخدام معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)»، بهدف تمكين المختصين والشركات من فهم منهجيات ومبادئ إعداد تقارير الاستدامة وفق معايير معترف بها عالمياً.
ويهدف البرنامج إلى دعم إعداد تقارير شفافة ومتكاملة تغطي قضايا الاستدامة المختلفة، بما يعزّز الاستجابة لمتطلبات المعنيين، بما في ذلك المستثمرين والمتعاملين والجهات التنظيمية والمجتمعات، المتعلقة بالمساءلة والثقة، كما يستهدف المهنيين من مختلف التخصّصات، ممن لديهم اهتمام بالاستدامة.
وتُعد المبادرة العالمية لإعداد التقارير إطار عمل عالمياً لتقديم التقارير حول الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للشركات، فيما تُعتبر هيئة كهرباء ومياه دبي أحد أعضاء المجتمع الذهبي التابع للمبادرة، وواحدة من 100 مؤسسة عالمية تبنّت على الفور المعايير العالمية الجديدة لإعداد تقارير الاستدامة، اعتباراً من تقرير الهيئة الرابع للاستدامة لعام 2016.
وأفادت الهيئة بأنها أصدرت منذ عام 2013 اثني عشر تقريراً للاستدامة وفقاً لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، ومتطلبات إفصاحات المؤسسات ذات الصلة، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، فيما تُعد المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر جهة معتمدة لتقديم البرامج التدريبية من المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI).

أخبار ذات صلة
«كهرباء دبي» تُرسي عقداً لحماية البنية التحتية الحيوية بـ 100.8 مليون درهم
«كهرباء دبي» تستعرض مشاريعها أمام وفد البرنامج العالمي لإعداد قادة التنمية المستدامة
كهرباء دبي
آخر الأخبار
أتلتيكو مدريد يستعد لتفعيل بند شراء جناح يوفنتوس
الرياضة
أتلتيكو مدريد يستعد لتفعيل بند شراء جناح يوفنتوس
اليوم 19:04
وفاة أسطورة نوتنجهام
الرياضة
وفاة أسطورة نوتنجهام
اليوم 19:00
هزاع بن زايد يهنئ المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد
علوم الدار
هزاع بن زايد يهنئ المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد
اليوم 18:51
البابا ليو الرابع عشر يحيي آلاف المحتشدين في الفاتيكان بمناسبة عيد الميلاد
الأخبار العالمية
بابا الفاتيكان يعبر عن تضامنه مع سكان قطاع غزة
اليوم 18:47
برعاية رئيس الدولة.. منصور بن زايد يشهد العرس الجماعي لأبناء مدينة أبوظبي في قصر الحصن
علوم الدار
برعاية رئيس الدولة.. منصور بن زايد يشهد العرس الجماعي لأبناء مدينة أبوظبي في قصر الحصن
اليوم 18:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©