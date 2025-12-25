مشاريع واستثمارات جديدة لـ«مصدر» تدعم النمو المستدام بقطاع الطاقة النظيفة



سيد الحجار (أبوظبي)





واصلت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» خلال عام 2025 ترسيخ مكانتها العالمية كإحدى أسرع شركات الطاقة المتجددة نمواً، عبر مساهمتها الفاعلة في تسريع نشر حلول الطاقة النظيفة وتبني تقنيات متطورة تعزز النمو المستدام، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى تعزيز مزيج الطاقة وتنويع مصادرها.

وقد شهد هذا العام إنجازات بارزة للشركة، حيث عزّزت استثماراتها في مجموعة من المشاريع الكبرى حول العالم، وأبرمت سلسلة من الاتفاقيات الاستراتيجية، التي تأتي في إطار تطلعات الشركة لزيادة قدرتها الإنتاجية لتصل إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030.

وأكد محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر» لـ«الاتحاد» أن عام 2025 شكّل محطة مهمة في مسيرة «مصدر» الممتدة على مدار عشرين عاماً، حيث واصلنا تنفيذ استراتيجيتنا الهادفة إلى توسيع نطاق مشاريع الطاقة المتجددة، وتعزيز حضورنا في الأسواق العالمية، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، التي تضع حلول الطاقة النظيفة في مقدمة جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وأشار الرمحي إلى أن «مصدر» حققت خلال هذا العام سلسلة من الإنجازات المهمة، التي تواكب تنامي الطلب العالمي على الطاقة، شملت الاستثمار في مشاريع رائدة تدعم العصر الرقمي وبناء منظومة طاقة متطورة للمستقبل. كما استطاعت خلال عام 2025 توسيع محفظة شراكاتها الاستراتيجية مع شركاء دوليين بارزين، مرسخة دورها المحوري في قطاع الطاقة العالمي.

محمد جميل الرمحي

مرحلة جديدة

شهد عام 2025 إطلاق «مصدر» لمشروع رائد يؤسِّس لمرحلة جديدة في قطاع الطاقة النظيفة العالمي، حيث تم وضع حجر الأساس لتطوير أول وأكبر مشروع طاقة متجددة من نوعه على مستوى العالم في أبوظبي، يجمع بين الطاقة الشمسية ونظام بطاريات التخزين، ليوفِّر واحد جيجاواط من طاقة الحمل الأساسي النظيفة على مدار الساعة بتعرفة منافسة عالمياً.

ويُشرف على تطوير وتنفيذ المشروع شركة «مصدر»، بالتعاون مع شركة مياه وكهرباء الإمارات، ويضمُّ المشروع محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 5.2 جيجاواط مزوَّدة بنظام بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 19 جيجاواط/ساعي، وهو الأكبر والأكثر تقدُّماً من الناحية التقنية على مستوى العالم.





مشاريع نوعية

وفي إمارة الشارقة، تم تدشين محطة «سنا» للطاقة الشمسية التي تعد الأولى من نوعها في الإمارة وتمتد على مساحة 850 ألف متر مربع في مجمع الصجعة للغاز.

وتشرف على المحطة مؤسسة نفط الشارقة الوطنية بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة و«إميرج»، الشركة المشتركة بين «مصدر» ومجموعة «إي دي إف» الفرنسية، التي تقوم بإدارة وتشغيل المشروع.

وفي المملكة العربية السعودية، أعلنت «مصدر»، عن فوزها بتطوير محطتين للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إجمالية تبلغ 2 جيجاواط في منطقتي نجران وجازان بالسعودية، وذلك ضمن المرحلة السادسة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في المملكة.

وشهد شهر سبتمبر الماضي توقيع «نماء لشراء الطاقة والمياه» اتفاقية مع ائتلاف شركات تقوده «مصدر» ويضم شركة «شركاء الخضراء» وشركة «كوريا ميدلاند باور المحدودة» (كوميبو)، وشركة «أوكيو للطاقة البديلة»، الشركة العمانية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، وذلك لتطوير مشروع «عبري للطاقة الشمسية - المرحلة الثالثة»، أول محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 500 ميجاواط على مستوى المرافق مزودة بنظام بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 100 ميجاواط ساعي في سلطنة عُمان.



آسيا الوسطى

وسّعت «مصدر» خلال عام 2025 محفظة مشاريعها المتنامية في أوزبكستان، حيث بدأ التشغيل التجاري في سبتمبر الماضي لأربعة مشاريع تابعة للشركة تشمل محطة زرافشان لطاقة الرياح إلى جانب مشروعي جيزاخ وسمرقند للطاقة الشمسية الكهروضوئية، إضافة إلى مشروع نور بخارى للطاقة الشمسية الكهروضوئية المزود بنظام بطاريات لتخزين الطاقة.

وشهد فخامة شوكت ميرضيايف رئيس جمهورية أوزبكستان مؤخراً، المراسم الرسمية لوضع حجر الأساس لمشروع «غوزار» للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إنتاجية تبلغ 300 ميجاواط، ومزود بنظام بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 75 ميجاواط/ساعي.

كما وقّعت «مصدر» اتفاقية لخدمات تخزين الطاقة بالبطاريات مع شركة «جي أس سي أوزينيرجوسوتيش»، وهي شركة مساهمة مملوكة للحكومة الأوزبكية، وذلك في إطار تطوير مشروع «زرافشان» الذي يُعد أكبر مشروع مستقل لنظام بطاريات تخزين الطاقة في البلاد.





صفقات استثمارية

أعلنت «مصدر» في أكتوبر الماضي عن استكمال استحواذها على حصة قدرها 49.99% في محفظة استثمارية تبلغ قيمتها الإجمالية 1.5 مليار درهم (368 مليون يورو)، وتضم أربعة مشاريع لمحطات طاقة شمسية قيد التشغيل، وذلك من شركة «إنيل جرين باور إسبانيا» التابعة لشركة «إنديسا»، إحدى الشركات الرائدة في قطاع الكهرباء بإسبانيا.

وتشمل هذه الصفقة استثماراً لشركة «مصدر» بلغ 296 مليون درهم (69 مليون يورو)، بالإضافة إلى تمويل إضافي بقيمة 493 مليون درهم إماراتي (115 مليون يورو). ويسهم هذا الاستثمار في تعزيز قدرات مشاريع «مصدر» للطاقة المتجددة في شبه الجزيرة الأيبيرية وعموم أوروبا، ويضيف 446 ميجاواط من الطاقة الشمسية إلى محفظة الشركة في أوروبا.

وفي يوليو، أعلنت «مصدر» وشركة «إيبردرولا»، عن إتمام عملية الإغلاق المالي لتطوير محطة «إيست إنجليا 3» لطاقة الرياح البحرية بقدرة 1.4 جيجاواط في المملكة المتحدة، وذلك في واحدة من أكبر الصفقات في قطاع طاقة الرياح البحرية خلال هذا العقد.

وشملت الصفقة توفير تسهيلات تمويلية بقيمة إجمالية تبلغ 16.4 مليار درهم (3.6 مليار جنيه إسترليني/ 4.1 مليار يورو) شارك فيها 23 بنكاً ووكالة ائتمان الصادرات الدنماركية، وتعد واحدة من أكبر صفقات التمويل في هذا القطاع، والأكبر من نوعها بالنسبة لشركة «مصدر».





التمويل الأخضر

أصدرت «مصدر»، تقرير التمويل الأخضر للعام الفائت، الذي يسلط الضوء على مشاريع الطاقة المتجددة الممولة من خلال إصدارات السندات الخضراء لشركة «مصدر» وما حققته من تأثير ونتائج ملموسة.

وفي مايو، أعلنت «مصدر» عن استكمال إصدارها الجديد من السندات الخضراء بقيمة 3,67 مليار درهم (مليار دولار)، مما يرفع إجمالي المبلغ الذي جمعته الشركة منذ إطلاق برنامج السندات الخضراء إلى 10,092 مليار درهم (2,75 مليار دولار تقريباً)، ويسهم في تعزيز مكانتها الرائدة عالمياً في مجال التمويل المستدام.

تصنيفات متقدمة

وحصلت «مصدر» على التصنيف الائتماني (AA-) مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة «إس آند بي غلوبال ريتينغز»، مما يعزز مكانتها كإحدى أبرز الشركات العالمية في قطاع الطاقة النظيفة.

وخلال العام الجاري أيضاً، رفعت وكالة «فيتش» تصنيف شركة «مصدر» الخاص بتطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من 71 إلى 74 نقطة مما يعكس مدى التزام الشركة المستمر بالاستثمار في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والأصول المستدامة.





اتفاقيات بارزة

وقّعت «مصدر» ومجموعة تدوير، اتفاقية تطوير مشتركة، تتعاون بموجبها الشركتان في تطوير أول مشروع على نطاق تجاري لتحويل النفايات إلى وقود طيران مستدام في أبوظبي. وستعمل المحطة الواقعة في أبوظبي على تحويل نحو 500 ألف طن من النفايات سنوياً إلى وقود طيران مستدام، عبر عملية إنتاج هجينة تجمع بين استخدام الطاقة المتجددة لإجراء التحليل الكهربائي وإنتاج الهيدروجين الأخضر، ومعالجة النفايات لاستخلاص غاز اصطناعي يُحول لاحقاً إلى وقود طيران مستدام باستخدام مجموعة من العمليات الكيميائية المعتمدة.

كما وقعت «مصدر» وشركة «طاقة لشبكات النقل» التابعة لمجموعة «طاقة» وشركة «إيني إس.بي.إيه» اتفاقية إطارية للمضي قدماً في تنفيذ الشراكة الثلاثية الاستراتيجية التي وقعتها دولة الإمارات وإيطاليا وألبانيا للتعاون في مشاريع الطاقة النظيفة.

كما أعلنت «مصدر» عن دخولها لسوق الفلبين عبر توقيع اتفاقيات لتطوير مشاريع طاقة نظيفة بقدرة إنتاجية تصل إلى 1 جيجاواط، وتشمل مشاريع لطاقة الشمس والرياح ونظم لبطاريات تخزين الطاقة، مما يدعم تنمية محفظة مشاريع الشركة.

وفي ماليزيا تم توقيع اتفاقية شراء الطاقة لتطوير محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة بقدرة 200 ميجاواط، سيتم تنفيذها عند سد شيريه في ولاية باهانج بماليزيا.





أسبوع أبوظبي للاستدامة

حقق أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025 الذي استضافته «مصدر» في الفترة من 12 إلى 18 يناير نجاحاً كبيراً، وعكست فعالياته التزام المجتمع الدولي بتسريع وتيرة التنمية المستدامة والعمل على إطلاق مرحلة جديدة تسهم في بناء مستقبل أفضل يشمل الجميع. وشارك في الأسبوع قادة عالميون بارزون من بينهم 13 رئيس دولة وأكثر من 140 وزيراً ومسؤولاً حكومياً، بالإضافة إلى أكثر من 3500 من قادة الأعمال وممثلي المجتمع المدني. وقد استقطب أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، أكثر من 50 ألف مشارك من أكثر من 170 دولة، بهدف استكشاف مسارات تسهم في بناء مستقبل مستدام.

ويُعقد أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 في الفترة من 11 إلى 15 يناير المقبل تحت شعار «انطلاقة متكاملة نحو المستقبل» في دورة تُعد الأضخم منذ انطلاق الأسبوع





الهيدروجين الأخضر

وعلى صعيد مشاريع الهيدروجين الأخضر، أعلنت شركة «مصدر» و«أو أم في»، الشركة النمساوية المتكاملة للطاقة والنفط والكيماويات، عن توقيع اتفاقية ملزمة لإنشاء شركة بهدف تمويل وبناء وتشغيل محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر عن طريق محللات كهربائية بقدرة 140 ميجاواط في منطقة «بروك آن دير ليثا» بالنمسا.

وفي أكتوبر، وقعت «مصدر»، وشركة «قطارات الاتحاد»، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية، مذكرة تفاهم لاستكشاف حلول نقل تدعم تعزيز سلسلة القيمة لمنظومة الهيدروجين الأخضر في الدولة.





جوائز وتكريمات

وكان عام 2025 حافلاً بالجوائز والتكريمات التي حصلت عليها «مصدر»، فقد تم اختيار معالي الدكتور سلطان الجابر، رئيس مجلس إدارة الشركة، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي، من قبل مجلة فوربس الشرق الأوسط ضمن قائمة «أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط 2025». كم تم اختيارهما من قبل مجلة إيكونومي ميدل إيست ضمن قائمة «30 قائداً في مجال الاستدامة يُحدثون تأثيراً ملموساً في قطاعي الطاقة والبيئة».

وحصلت «مصدر» على جائزة «أصدقاء إسبانيا» المرموقة، تقديراً لمساهمات الشركة في دعم مسيرة الطاقة النظيفة في مملكة إسبانيا. وتم تكريم «مصدر» من بين 33 فائزاً في الدورة الخامسة من جائزة الإمارات للطاقة، التي أقيمت تحت شعار «تعزيز الحياد الكربوني». وحصلت الشركة على جائزة «الراعي العالمي للعام 2024» خلال حفل توزيع جوائز تمويل المشاريع الدولية في لندن.

وفازت «مصدر» بجائزة «رائد الطاقة المستقبلية للعام» ضمن جوائز «مستقبل الهيدروجين 2025»، وتم منح محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي، جائزة «شخصية العام الرائدة في تحول الطاقة للعام».

وتم اختيار صفقة استحواذ «مصدر» على شركة «تيرنا إنرجي» للفوز بجائزة «صفقة العام في قطاع الطاقة المتجددة» ضمن جوائز «آي جي جلوبال» المرموقة.

وفازت محطة نور بخارى للطاقة الشمسية الكهروضوئية في أوزبكستان التي تطورها مصدر، بجائزة «صفقة العام» في مجال الطاقة المتجددة عن فئة «الطاقة الشمسية»، منطقة آسيا والمحيط الهادئ" ضمن حفل جوائز «آي جي جلوبال» أيضاً.

ونالت «مصدر» جائزة «أفضل صفقة سندات بيئية واجتماعية وحوكمة مؤسسية» للعام الثاني على التوالي، وذلك ضمن جوائز البنوك والأسواق العالمية: الشرق الأوسط 2025.

وفازت منصة «شباب من أجل الاستدامة»، المبادرة العالمية التي تقودها «مصدر»، بجائزة «أفضل مبتكر» ضمن جوائز أبطال الطاقة لعام 2025 التي تمنحها مبادرة «طاقة مستدامة للجميع».