«صندوق النقد» ينظم ورشة حول «صناعة المحتوى الاقتصادي على وسائل التواصل»



دبي (الاتحاد)

نظّم صندوق النقد الدولي (المكتب الإقليمي لصندوق النقد الدولي في الرياض، ودائرة التواصل)، بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد، ورشة عمل متخصّصة، استهدفت الإعلاميين وصنّاع المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي المتخصصين في قطاعات الاقتصاد والمال من مختلف دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت عنوان «مهارات صناعة المحتوى الاقتصادي على وسائل التواصل الاجتماعي وتأثير الذكاء الاصطناعي في الإعلام».

واستضاف مقر المؤثرين، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، والذي ينضوي تحت مظلة مجموعة «فيجينيرز»، ورشة العمل التي شارك فيها مسؤولون من صندوق النقد الدولي وخبراء في صناعة المحتوى من أكاديمية الإعلام الجديد، وقدمها كل من: وفاء عمرو، كبير مسؤولي التواصل في صندوق النقد الدولي، والدكتور عبد العزيز ون، مدير المكتب الإقليمي للصندوق في الرياض، والدكتور سامي بن ناصر، مدير مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل بالشرق الأوسط في الكويت، وعلاء صالحة، مدير أكاديمية SRMG، ونور عماشة، مذيعة أولى للبرامج الاقتصادية في الشرق بلومبرغ، وأحمد بسيوني، خبير المحتوى الرقمي وتطوير المواهب في أكاديمية الإعلام الجديد.

ووفّرت ورشة العمل للمشاركين فرصة لتبادل الآراء حول القضايا الاقتصادية والمالية ذات الصلة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومناقشة أفضل الممارسات في صناعة المحتوى الاقتصادي على وسائل التواصل الاجتماعي بأسلوب مبسط وسهل الوصول.

كما ناقش المشاركون أبرز القضايا الاقتصادية والمالية في المنطقة، وتبادلوا وجهات النظر حول أفضل أساليب تقديم محتوى اقتصادي واضح ومتاح للجمهور عبر المنصات الرقمية.

وشهدت الورشة جلسات عملية في السرد القصصي تركّز على دعم صُنّاع المحتوى في تقديم محتوى اقتصادي ومالي هادف قادر على الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع.

وتناول المشاركون في ورشة العمل كيفية مساهمة الذكاء الاصطناعي وصنّاع المحتوى المؤثرين في إعادة تشكيل المشهد الإعلامي في المنطقة، وأكدوا على أهمية تبسيط المصطلحات الاقتصادية والمالية للجمهور، ولا سيما فئة الشباب، في ظل الانتشار الواسع لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بين الفئات العمرية الصغيرة.

وقال حسين العتولي، مدير أكاديمية الإعلام الجديد، إن ورشة العمل تهدف إلى تسهيل عمل الإعلاميين وصنّاع المحتوى في إنتاج محتوى اقتصادي ومالي موضوعي، بما يسهم في تعميق معرفة الجمهور، وخاصة جيل الشباب، بالقضايا الاقتصادية والمالية بوضوح وشفافية، حيث يمثّل المستخدمون الشباب، ولا سيما جيل زد، قوة رئيسية في المنظومة الرقمية، إذ يشكّلون ما يقارب 25% إلى 35% من إجمالي مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي عالمياً.

وأشار إلى أن هذا الجيل يُعدّ من أكثر الفئات نشاطاً وتأثيراً على المنصات الرقمية، خاصة في التطبيقات المعتمدة على «الترندات» مثل تيك توك وسناب شات، حيث يسهم بشكل مباشر في تشكيل المحتوى والثقافة الرقمية وأنماط الاستهلاك.

من جانبه قال عبد العزيز ون، إن الجمهور في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يتطلع إلى قصص اقتصادية واضحة ودقيقة تتمحور حول الإنسان، ويتطلع المكتب الإقليمي في الرياض إلى تعزيز شراكته مع أكاديمية الإعلام الجديد وصنّاع المحتوى لنقل القصص الاقتصادية المعقدة إلى الجمهور بأسلوب مبسّط وخالٍ من المصطلحات التقنية.

من جهتها، قالت وفاء عمرو، إن هذه الورشة تأتي ضمن إطار تفاعل صندوق النقد الدولي مع وسائل الإعلام العالمية وصنّاع المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سلّطت الضوء على كيفية الاستفادة من أبحاث الصندوق، بما في ذلك الأبحاث المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، لإنتاج محتوى هادف يوضح كيف يمكن للسياسات السليمة تحسين النتائج الاقتصادية وتعزيز جودة حياة الناس.