اقتصاد

شراكة بين «عجمان الرقمية» و«سيرت»

شراكة بين «عجمان الرقمية» و«سيرت»
25 ديسمبر 2025 20:10

عجمان (وام)
وقّعت دائرة عجمان الرقمية شراكة استراتيجية مع مركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب «سيرت»، بهدف دعم وتطوير وتشغيل مركز اتصال عجمان 80070، في خطوة تعكس توجه حكومة عجمان نحو تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والجهات الأكاديمية والتطبيقية المتخصّصة، وتطوير منظومة خدمات حكومية أكثر كفاءة واستدامة.
وتهدف الشراكة إلى الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والتطبيقية، التي يتمتع بها مركز «سيرت» في مجالات بناء القدرات، وتأهيل الكوادر، وتطبيق أفضل الممارسات التشغيلية في إدارة مراكز الاتصال، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة من خلال مركز اتصال عجمان 80070، ودعم الجهات الحكومية في تقديم خدماتها عبر قناة اتصال مركزية موحدة تعزز تجربة المتعامل وترتقي بجودة التواصل الحكومي.
وأكدت الدكتورة عهود علي شهيل، مدير عام دائرة عجمان الرقمية، أن هذه الشراكة تمثل نموذجاً متقدماً للتعاون المؤسسي، مشددة على أهمية بناء شراكات نوعية مع القطاع الأكاديمي، لما لها من دور محوري في تطوير الكفاءات الوطنية وربط المعرفة بالتطبيق العملي.
وقالت: تمثّل شراكتنا مع مركز سيرت تسهم في رفع كفاءة مركز اتصال عجمان 80070، وتعزيز جاهزيته لدعم الجهات الحكومية، وتقديم تجربة متعامل أكثر كفاءة وسلاسة، بما يواكب تطلعات الإمارة ورؤيتها المستقبلية.
من جانبه، أكد محمد غياث، الرئيس التنفيذي لمركز «سيرت»، أن هذه الشراكة تجسّد حرص المركز على دعم الجهات الحكومية بحلول تشغيلية متكاملة تسهم في تطوير منظومة قنوات التواصل وتعزيز تجربة المتعامل.
وقال: من خلال تولينا مهام تطوير وتشغيل وإدارة مركز اتصال عجمان 80070، سنعمل على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة مراكز الاتصال، ورفع مستويات الكفاءة التشغيلية، وضمان استمرارية تقديم خدمات عالية الجودة، بما يواكب تطلعات حكومة عجمان ويعزز مستهدفات التحول الرقمي في الإمارة.

دائرة عجمان الرقمية
