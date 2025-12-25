تفاهم بين «تريندز» و«جمارك أبوظبي» لتعزيز التعاون البحثي



أبوظبي (الاتحاد)

أبرم مركز تريندز للبحوث والاستشارات والإدارة العامة لجمارك أبوظبي مذكرة تفاهم استراتيجية، تهدف إلى تعزيز البحث العلمي وتطوير مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة بين الطرفين، بما يدعم أهداف الخطة الاستراتيجية الشاملة والتوجهات الحكومية لدولة الإمارات.

وقع المذكرة عن تريندز الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، فيما وقعها عن جمارك أبوظبي مبارك مطر المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع العمليات.

وتهدف المذكرة إلى ترسيخ علاقات الشراكة بين الطرفين في مجالات الأبحاث المتقدمة والرؤى الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز قنوات التواصل المؤسسي وتسهيل تبادل المعلومات والخبرات، وتنسيق الجهود ودعم المبادرات بما يحقق المنفعة المتبادلة، وإجراء بحوث علمية توظف نتائجها لخدمة المجتمع ودعم الأهداف المستقبلية بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة في المجالات.

وأعرب الدكتور محمد عبدالله العلي عن أهمية هذا التعاون، مشيراً إلى أن الشراكة مع الإدارة العامة لجمارك أبوظبي خطوة نوعية لـ«تريندز» نحو توظيف البحث العلمي لخدمة القطاعات الحيوية في الدولة، لافتاً إلى أن التعاون في تبادل المعرفة والخبرات سيمكن المركز من إنتاج دراسات وتحليلات معمقة تدعم عملية صنع القرار الاستراتيجي في مجالات الاقتصاد والتجارة الدولية، بما يحقق الأهداف المشتركة.

بدوره، قال مبارك مطر المنصوري: تمثل هذه المذكرة خطوة مهمة نحو بناء شراكات استراتيجية مستدامة مع المؤسسات البحثية الرائدة لتبادل الخبرات والتعاون في مجال الأبحاث القائمة على الأدلة التي تسهم في دعم صناعة القرار وتطوير حلول مبتكرة تخدم المنظومة الجمركية وتعزز انسيابية الحركة التجارية، بما يدعم ريادتنا العالمية ويرسخ مكانة أبو ظبي كوجهة مفضلة للاستثمار وممارسة الأعمال، ويسهم في تحقيق التوجهات الاقتصادية الطموحة للدولة.