اليابان تتوقع تسارع النمو للعام المقبل بدعم من التحفيز المالي

طوكيو (وام)



عدلت الحكومة اليابانية توقعاتها الاقتصادية للسنة المالية التي ستنتهي في مارس المقبل بالرفع، وتوقعت أن يتسارع النمو في العام التالي وسط تقديرات تشير إلى أن حزمة التحفيز الهائلة التي تتبناها ستعزز الاستهلاك والإنفاق الرأسمالي.

ووفقاً لأحدث التقديرات التي أقرها ‍مجلس الوزراء الياباني، تتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد 1.1% في السنة المالية الحالية ارتفاعاً من توقعات أغسطس عند 0.7% وذلك بعدما جاء تأثير الرسوم الجمركية الأميركية أقل من المتوقع. ومن المتوقع أن ⁠يتسارع النمو إلى 1.3% في السنة المالية 2026، إذ سيعوض الاستهلاك القوي والإنفاق الرأسمالي ضعف الطلب الخارجي.

وقالت الحكومة اليابانية، إنها تتوقع أن يرتفع الاستهلاك 1.3% في السنة المالية ‌المقبلة، وهي الوتيرة نفسها المتوقعة ‌للسنة المالية 2025، بالنظر إلى أن الإعفاءات الضريبية واستقرار التضخم سيدعمان إنفاق الأسر.

ومن المرجح أن يرتفع الإنفاق الرأسمالي 2.8% في السنة المالية 2026 أي أسرع من الزيادة المقدرة عند 1.9% للسنة المالية ‌الحالية.

وأعدت الحكومة حزمة تحفيز بقيمة 21.3 تريليون ين «136.7 مليار دولار» خلال نوفمبر الماضي تضمنت مدفوعات للأسر التي لديها أطفال، وإعانات لخفض فواتير الخدمات الأساسية للمنازل، وإنفاقاً مالياً لتعزيز الاستثمار ⁠في مجالات مثل البنية التحتية والذكاء الاصطناعي ⁠ورقائق أشباه الموصلات.