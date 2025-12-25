الجمعة 26 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

ارتفاع الصادرات السعودية غير البترولية 32.3% خلال أكتوبر

26 ديسمبر 2025 01:18

الرياض (وام)

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، ارتفاع الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) بنسبة 32.3% خلال شهر أكتوبر 2025 مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، فيما ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية بنسبة 2.4%، والصادرات السلعية الإجمالية بنسبة 11.8%؛ مما أسهم في ارتفاع الفائض في الميزان التجاري بنسبة 47.4% مقارنةً بأكتوبر 2024.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أن الواردات ارتفعت بنسبة 4.3% خلال شهر أكتوبر 2025، وارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات لتصل إلى 42.3% مقابل 33.4% في العام السابق.

