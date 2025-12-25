تراجع مبيعات «تويوتا» الشهر الماضي

طوكيو (د ب أ)



تراجعت مبيعات وإنتاج شركة تويوتا موتور اليابانية لصناعة السيارات الشهر الماضي، متأثرة بشكل كبير بانخفاض حاد في مبيعاتها بالصين، حيث أوقفت الحكومة هناك الدعم المخصص لتعزيز مبيعات السيارات الكهربائية والموفرة للوقود.

وأعلنت الشركة اليابانية أمس انخفاض مبيعاتها العالمية، بما في ذلك مبيعات شركتي دايهاتسو موتور وهينو موتور التابعتين لها، بنسبة 1.9% خلال نوفمبر مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى نحو 965.9 ألف سيارة.

كما انخفض الإنتاج بنسبة 3.4% ليصل إلى نحو 934 ألف سيارة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن شركات صناعة السيارات العالمية تواجه حالة من الغموض المتزايد في ظل بيئة تتسم بالتوترات التجارية والتغييرات التنظيمية والتوقعات الاقتصادية غير المؤكدة. وتعد نتائج شركة تويوتا مؤشراً على مدى صعوبة موازنة الصناعة بين الطلب القوي طويل الأجل والتحديات الاقتصادية والسياسية قصيرة الأجل.

وقالت الشركة إن مبيعات علامتي تويوتا ولكزس الفارهة في الصين انخفضت بنسبة 12% في نوفمبر، مشيرة إلى توقف دعم استبدال السيارات القديمة في المدن الرئيسة نتيجة نفاد الأموال المخصصة للبرنامج، وارتفاع إنتاج تويوتا في تايلاند بنسبة 15% الشهر الماضي، و9% في الولايات المتحدة، بينما انخفض بنسبة 14% في الصين، و9.7% في اليابان، و7.9% في بريطانيا.