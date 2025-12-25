الجمعة 26 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تراجع مبيعات «تويوتا» الشهر الماضي

شعار تويوتا على سيارة لاند كروزر في معرض لوس أنجلوس للسيارات (رويترز)
26 ديسمبر 2025 01:18

طوكيو (د ب أ)

تراجعت مبيعات وإنتاج شركة تويوتا موتور اليابانية لصناعة السيارات الشهر الماضي، متأثرة بشكل كبير بانخفاض حاد في مبيعاتها بالصين، حيث أوقفت الحكومة هناك الدعم المخصص لتعزيز مبيعات السيارات الكهربائية والموفرة للوقود. 
وأعلنت الشركة اليابانية أمس انخفاض مبيعاتها العالمية، بما في ذلك مبيعات شركتي دايهاتسو موتور وهينو موتور التابعتين لها، بنسبة 1.9% خلال نوفمبر مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى نحو 965.9 ألف سيارة. 
كما انخفض الإنتاج بنسبة 3.4% ليصل إلى نحو 934 ألف سيارة. 
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن شركات صناعة السيارات العالمية تواجه حالة من الغموض المتزايد في ظل بيئة تتسم بالتوترات التجارية والتغييرات التنظيمية والتوقعات الاقتصادية غير المؤكدة. وتعد نتائج شركة تويوتا مؤشراً على مدى صعوبة موازنة الصناعة بين الطلب القوي طويل الأجل والتحديات الاقتصادية والسياسية قصيرة الأجل. 
وقالت الشركة إن مبيعات علامتي تويوتا ولكزس الفارهة في الصين انخفضت بنسبة 12% في نوفمبر، مشيرة إلى توقف دعم استبدال السيارات القديمة في المدن الرئيسة نتيجة نفاد الأموال المخصصة للبرنامج، وارتفاع إنتاج تويوتا في تايلاند بنسبة 15% الشهر الماضي، و9% في الولايات المتحدة، بينما انخفض بنسبة 14% في الصين، و9.7% في اليابان، و7.9% في بريطانيا.

أخبار ذات صلة
اليابان تتوقع تسارع النمو للعام المقبل بدعم من التحفيز المالي
الصين: نأمل في إيجاد حلول متوازنة بشأن صفقة "تيك توك"
اليابان
تويوتا موتور
السيارات الكهربائية
الصين
تويوتا
آخر الأخبار
آثار الدمار الواسع في مدينة رفح جنوب القطاع (رويترز)
الأخبار العالمية
تحذيرات من أزمة صحية حادة في غزة
26 ديسمبر 2025
معبر رفح البري (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مصدر دبلوماسي لـ«الاتحاد»: الاتفاق على استئناف السفر عبر معبر رفح من كلا الاتجاهين
26 ديسمبر 2025
نازحون سودانيون ينتظرون العبور إلى إثيوبيا من بلدة القلابات الحدودية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تحذيرات من انعدام حاد بالأمن الغذائي في السودان
26 ديسمبر 2025
حاجز للجيش اللبناني في سياق مهمات حفظ الأمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني يؤكد استكمال قرار حصر السلاح بيد السلطات الشرعية
26 ديسمبر 2025
احتراق مبنى في أعقاب غارة روسية في منطقة أوديسا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا: نرى تقدماً بطيئاً ولكنه ثابت في محادثات السلام الأوكرانية
26 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©