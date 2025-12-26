336 امرأة تشارك في «حوارات نماء 2025»



الشارقة (الاتحاد)

اختتمت مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة سلسلة «حوارات نماء» 2025، مستقطبة 336 امرأة على مدار خمسة أشهر، في سلسلة جلسات توعوية أُقيمت في إمارتَي الشارقة والفجيرة، بهدف تمكين المرأة، معرفياً ومهنياً، وتعزيز وعيها الاجتماعي والاقتصادي والقانوني في مواضيع تمس حياتها اليومية، إلى جانب دعم قدرتها على اتخاذ قرارات مدروسة تعزز حضورها في القطاعات المالية والتقنية والاقتصادية.

وتوزعت الجلسات على ثلاثة محاور تناولت موضوعات متنوعة، منها «المرأة والمخاطر المالية»، بمشاركة 97 سيدة في الشارقة، من طالبات وخريجات وموظفات وربات منازل ومتقاعدات، لرفع مستوى الوعي المالي، ودعم اتخاذ قرارات قائمة على فهم المخاطر؛ ومحور «الذكاء الاصطناعي وأدوات عملية لزيادة الدخل» الذي أسهم في تعزيز معارف 97 امرأة من مختلف الأعمار والاهتمامات على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، لرفع كفاءة المشاركات، وتوسيع مصادر الدخل لديهن؛ أما محور «نساء في التخصصات التقنية والهندسة (STEM)» فقدّم إطاراً محفزاً لدعم حضور 142 فتاة من الطالبات في السنة الأخيرة والخريجات حديثاً ضمن تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، بهدف تطوير مسارهن المهني.

وفي تعليق لها على ختام الحوارات، قالت مريم الحمادي، المدير العام لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة: «جاءت موضوعات حوارات نماء هذا العام لتبني ما يمكن وصفه بمثلث التنمية الذي يحتاجه كل فرد، وتحتاجه المرأة على نحو خاص؛ إذ جمعنا من خلالها بين الوعي بالقرارات المالية، والقدرة على توظيف أدوات المستقبل، وتعزيز حضور المرأة في القطاعات التقنية والمعرفية، وهذه الجوانب تمثل منظومة متكاملة تُمكّن المرأة من فهم واقعها، وإدارة مواردها، وصناعة فرص جديدة في عالم متسع الخيارات».

وأضافت: «الوصول إلى 336 امرأة، وتزويدهن بالمعارف المتخصصة في هذه المجالات يسهم في إحداث أثر أوسع داخل المجتمع؛ حيث تنعكس هذه المعارف على حياة المشاركات اليومية، وتعزز من قدرتهن على مشاركة ما تعلمنه مع الأسرة والمحيط العملي؛ ومن هنا تصبح كل امرأة قادرة على نقل معرفة، أو اتخاذ قرارات أكثر وعياً، أو خوض تجربة مهنية جديدة تعود بالفائدة على أسرتها وبيئتها ومحيطها العملي، وهنا يتجسد دور (نماء) في إحداث أثر متنامٍ يبدأ من المرأة، ويمتدّ ليشمل المجتمع بأكمله».

وأظهرت الجلسات الخمس لسلسلة «حوارات نماء» معدلات تأثير عكست دورها في رفع وعي المشاركات وتمكينهن؛ إذ أوضح 90% من المشاركات أن الجلسات أسهمت في تعزيز فهمهن للموضوعات المالية والتقنية والهندسية والذكاء الاصطناعي، كما عبّرت الغالبية العظمى من السيدات عن رغبة في نقل المعرفة إلى أسرهن ومجتمعاتهن، حيث صنّفن التجربة كإحدى أكثر التجارب فائدة وإلهاماً.