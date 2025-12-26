«الموانئ والجمارك» تحصد جائزتين في الاستدامة والقيادة من «ستيفي» العالمية



دبي (الاتحاد)

حصدت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة جائزتين ذهبيتين من جوائز «ستيفي» العالمية في مجالي الاستدامة والقيادة، عن مشروع أول عملية تزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال في دبي، إلى جانب فوز أحد كوادرها الوطنية بجائزة القائد الصاعد للعام.

وفاز مشروع أول عملية تزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال في دبي بجائزة «ستيفي» الذهبية ضمن فئة أفضل خدمة مستدامة في الشرق الأوسط وإفريقيا، بوصفه أول خدمة متكاملة من نوعها في دبي لتزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال كوقود بديل منخفض الانبعاثات، بما يسهم في خفض البصمة الكربونية وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية ودعم التوجهات الوطنية والعالمية للطاقة النظيفة والاستدامة.

وقال ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة إن فوز المشروع بجائزة ستيفي الذهبية، يعكس التزام المؤسسة الاستراتيجي بتطوير حلول بحرية مستدامة ومبتكرة، تدعم التحوّل نحو الطاقة النظيفة، وتعزّز مكانة دبي كمركز بحري عالمي متقدّم.

وأضاف أن هذا المشروع يمثل نموذجاً عملياً لترجمة الرؤى الوطنية للاستدامة إلى مبادرات نوعية ذات أثر طويل المدى على المستويين البيئي والاقتصادي، ويبرز هذا الإنجاز الدور الريادي لسلطة دبي البحرية، إحدى الجهات التابعة للمؤسسة، في قيادة مبادرات بحرية عالية الأثر وفق أفضل الممارسات العالمية.

وفي إنجاز فردي، فازت نورة عبدالله الشامسي، مدير إدارة الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية بخدمات الدعم المؤسسي بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بجائزة «ستيفي» الذهبية عن فئة القائد الصاعد للعام، تقديراً لتميُّزها القيادي ودورها المؤثر في تطوير الأداء المؤسسي داخل منظومة المؤسسة.