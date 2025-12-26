«كهرباء دبي» تبحث التعاون مع شركة «فورتينت» في الأمن السيبراني والتحول الرقمي

دبي (الاتحاد)

استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، كين شيه، المؤسّس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «فورتينت»، إحدى الشركات العالمية الرائدة في حلول الأمن السيبراني المتكاملة والمؤتمتة.

بحث اللقاء آفاق التعاون المتقدم لتعزيز مرونة منظومات الأمن السيبراني وتسريع وتيرة التحول الرقمي في دبي وعلى مستوى دولة الإمارات. وركّزت المناقشات على أهمية المنصات السيبرانية المتطورة في حماية البنية التحتية الوطنية، لا سيما في قطاعات الطاقة والمرافق، ودعم مبادرات المدن الذكية.

حضر الاجتماع كل من المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل، والمهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، ومحمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة «مورو» إحدى شركات «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية للهيئة.

وأكد معالي سعيد الطاير التزام الهيئة بدعم الأجندة الرقمية المستقبلية لدولة الإمارات، والاستعداد للتعامل مع المخاطر والاستفادة من الفرص، التي تواكب التطورات التقنية، انسجاماً مع استراتيجية دبي للأمن السيبراني، وكذلك مع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، وذلك من خلال اعتماد أنظمة وسياسات عالمية المستوى لحماية البيانات والخصوصية وتعزيز بيئة رقمية آمنة لجميع المعنيين.

وأضاف معالي الطاير أن الهيئة تطبق أعلى المعايير العالمية في أمن المعلومات والحوكمة الرشيقة، ولديها سياسات راسخة تمكّنها من استشراف مخاطر الأمن السيبراني المحتملة وإدارتها والحد من آثارها عبر مختلف عملياتها التشغيلية.

وخلال الاجتماع، استعرض الجانبان أحدث الابتكارات في مجال الأمن السيبراني، بما في ذلك حلول استخبارات التهديدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي تشكّل ركائز أساسية لحماية البنية التحتية الرقمية المترابطة.

من جانبه، أشاد كين شيه بريادة هيئة كهرباء ومياه دبي في مجال التحول الرقمي وتبنّيها الاستباقي لاستراتيجيات الأمن السيبراني الحديثة، مؤكداً جاهزية «فورتينت» لدعم مبادرات التعاون المستقبلية مع الهيئة.

يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة «فورتينت» وقّعتا اتفاقية شراكة طويلة الأمد خلال الدورة السابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، تتيح للهيئة الاستفادة من منظومة «فورتينت سيكيوريتي فابريك» المتكاملة، التي توفّر حماية شاملة وموحّدة عبر بيئات التشغيل والتقنيات التشغيلية وتقنية المعلومات والحوسبة السحابية الخاصة وإنترنت الأشياء، مع اعتماد نموذج «الثقة الصفرية» (Zero Trust) للولوج الآمن ومنع التهديدات.

كما ستعزز الهيئة قدرات مركز أمن المعلومات لديها من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات اللحظية التي توفّرها معامل «فورتي غارد»، بما يتيح الكشف الفوري عن التهديدات والتصدي لها، ويحد من المخاطر التشغيلية ويعزز كفاءة الأداء.