اقتصاد

ألمانيا تُعلن مبادرات لدعم الاقتصاد البحري

ألمانيا تُعلن مبادرات لدعم الاقتصاد البحري
27 ديسمبر 2025 01:18

برلين (وام)

أعلنت الحكومة الألمانية عن عدة مبادرات تهدف إلى تعزيز الاقتصاد البحري، من بينها وضع استراتيجية أوروبية جديدة لقطاع النقل البحري للحفاظ على سلاسل القيمة في أوروبا وتوسيعها.
وأشار كريستوف بلوس منسّق الحكومة لشؤون الاقتصاد البحري، إلى خطط لزيادة الاستثمارات في البحث البحري، لإنتاج المزيد من الابتكارات مثل الطائرات المسيرة تحت الماء أو أنظمة المحركات الصديقة للمناخ من ألمانيا.
وأكد أن هناك إمكانات كبيرة لبناء منصات تحويل الطاقة اللازمة لنقل الطاقة البحرية إلى اليابسة، وهو ما قد يشكّل سوقاً بمليارات اليورو لصالح أحواض بناء السفن الألمانية.
كما تعتزم الحكومة توسيع نطاق ضريبة الحمولة -وهي طريقة خاصة لحساب أرباح السفن التجارية في النقل الدولي- لتشمل سفن الطاقة البحرية، لضمان عمل المزيد من شركات صناعة طاقة الرياح البحرية في ألمانيا.

