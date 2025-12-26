السبت 27 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الناتج الصناعي بالصين ينمو 5.9% في 2025

الناتج الصناعي بالصين ينمو 5.9% في 2025
27 ديسمبر 2025 01:18

بكين (وام)

توقّعت وزارة الصناعة الصينية، أن يكون إنتاج الشركات الصناعية الكبرى قد ارتفع 5.9% في عام ‌2025 مقارنة بعام 2024.
واستناداً إلى البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، فإن هذا الارتفاع يُعد طفيفاً عن النمو البالغ 5.8% المسجل في عام 2024، لكنه أقل من الوتيرة المسجلة للأشهر ‌الأحد عشر الأولى من عام 2025 التي شهدت ​نمواً بنسبة 6%.
وسجل الناتج الصناعي، الذي يغطي الشركات ⁠الصناعية التي لا تقل إيراداتها السنوية عن 20 مليون يوان (2.85 مليون دولار)، نمواً بنسبة 4.8% خلال ‍نوفمبر الماضي، وهو أضعف ارتفاع شهري على أساس سنوي منذ أغسطس 2024.

أخبار ذات صلة
افتتاح أطول نفق في العالم شمال غرب الصين
الصين تطلق أقماراً صناعية للإنترنت
الصناعة
الشركات الصناعية
الصين
المكتب الوطني للإحصاء
آخر الأخبار
شرطة دبي تضبط 90 شخصاً قادوا دراجاتهم الكهربائية على المسارات الرياضية في منطقة "كايت بيتش"
علوم الدار
شرطة دبي تضبط 90 شخصاً قادوا دراجاتهم الكهربائية على المسارات الرياضية في منطقة "كايت بيتش"
اليوم 13:16
افتتاح «النسخة الثالثة» من مهرجان خورفكان البحري
الرياضة
افتتاح «النسخة الثالثة» من مهرجان خورفكان البحري
اليوم 13:13
«شرط المليار» يُفجر أزمة بين فينيسيوس وريال مدريد!
الرياضة
«شرط المليار» يُفجر أزمة بين فينيسيوس وريال مدريد!
اليوم 13:00
حصاد الإمارات 2025.. مشهد ثقافي مزدهر بالمبادرات والإنجازات المعرفية
علوم الدار
حصاد الإمارات 2025.. مشهد ثقافي مزدهر بالمبادرات والإنجازات المعرفية
اليوم 12:44
ماذا يحتاج رونالدو للوصول إلى «1000 هدف»؟
الرياضة
ماذا يحتاج رونالدو للوصول إلى «1000 هدف»؟
اليوم 12:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©