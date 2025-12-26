الناتج الصناعي بالصين ينمو 5.9% في 2025

بكين (وام)
توقّعت وزارة الصناعة الصينية، أن يكون إنتاج الشركات الصناعية الكبرى قد ارتفع 5.9% في عام 2025 مقارنة بعام 2024.
واستناداً إلى البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، فإن هذا الارتفاع يُعد طفيفاً عن النمو البالغ 5.8% المسجل في عام 2024، لكنه أقل من الوتيرة المسجلة للأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2025 التي شهدت نمواً بنسبة 6%.
وسجل الناتج الصناعي، الذي يغطي الشركات الصناعية التي لا تقل إيراداتها السنوية عن 20 مليون يوان (2.85 مليون دولار)، نمواً بنسبة 4.8% خلال نوفمبر الماضي، وهو أضعف ارتفاع شهري على أساس سنوي منذ أغسطس 2024.