الفضة تتجاوز 75 دولاراً والذهب والبلاتين عند مستويات قياسية

لندن (رويترز)



تجاوزت الفضة 75 دولاراً للمرة الأولى فيما سجل الذهب والبلاتين مستويات قياسية أيضاً أمس، إذ تلقت المعادن النفيسة دعماً من توقع مزيد من الخفض في أسعار الفائدة الأميركية وتصاعد التوتر الجيوسياسي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 4511.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0704 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل مستوى قياسياً جديداً عند 4530.60 دولار في ​وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.9% ‌إلى 4541.30 دولار للأوقية. وقفزت الفضة في المعاملات الفورية 3.8 % إلى 74.65 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أعلى ⁠مستوى لها ‌على الإطلاق عند 75.14 دولار.

ومع توقع ‍المتعاملين خفضين لأسعار الفائدة الأميركية في العام المقبل، من المرجح أن تظل الأصول التي لا تدر عائداً مثل الذهب مدعومة جيداً بفضل انخفاض أسعار الفائدة.

وقفز ​البلاتين في المعاملات الفورية 9.3% إلى 2426.20 بعدما لامس مستوى غير مسبوق عند 2448.25 للأوقية في ​وقت سابق من الجلسة.



ارتفاع قوي

سجل الذهب ارتفاعاً قوياً هذا العام، محققاً أكبر ​مكاسبه السنوية منذ عام 1979، مدعوماً بسياسة التيسير النقدي لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، وعدم اليقين الجيوسياسي، والطلب القوي من البنوك المركزية، وارتفاع حيازات صناديق الاستثمار المتداولة.

وارتفعت الفضة 158% منذ بداية العام، متجاوزة مكاسب الذهب التي بلغت 72% تقريباً.