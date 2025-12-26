أبوظبي تستعد لنشاط قوي بالفعاليات والمعارض خلال يناير 2026

رشا طبيلة (أبوظبي)



مع انطلاقة العام الجديد، تشهد أبوظبي عدداً من الأحداث والمعارض الهامة خلال شهر يناير، متخصصة في قطاع الطاقة المتجددة والصناعة والدفاع والتكنولوجيا، والمعارض التجارية الاستهلاكية، من بينها القمة العالمية لطاقة المستقبل، وفعاليات النسخة السابعة لمعرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس».

ويأتي نشاط قطاع المعارض والفعاليات والمؤتمرات مع تسجيل الإمارة أداءً قوياً في مجال الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، مع استضافتها لـ14 فعالية كبيرة لسياحة الأعمال خلال الأشهر العشرة الأولى من 2025.

ويتوقع أن تستقطب أبوظبي 1.75 مليون زائر لسياحة الأعمال بحلول نهاية 2025، بزيادة 13% مقارنة بالعام الماضي. ورحبت المعالم الثقافية والمتاحف في أبوظبي بأكثر من 6 ملايين زائر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، فيما استقبلت المهرجانات والبرامج الثقافية في مختلفw أنحاء الإمارة نحو مليون زائر، بحسب دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

واستقبلت فنادق إمارة أبوظبي 4.9 مليون نزيل خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، مع ارتفاع متوسط فترة إقامة النزيل إلى 2.8 ليلة، وزيادة الإيرادات الفندقية بنسبة 18% على أساس سنوي، والعائد لكل غرفة متاحة بنسبة 21% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ متوسط نسبة الإشغال 80%.

وتفصيلا حول الفعاليات والمعارض في مركز أدنيك أبوظبي، ينطلق في الفترة بين 12 إلى 17 يناير المقبل، معرض «عطايا» وهو معرض خيري يعرض نخبة من المنتجات المميزة في مجالات الأزياء النسائية، المجوهرات، الإكسسوارات، والأثاث المنزلي، ويجمع عطايا عارضين من داخل دولة الإمارات ومن مختلف أنحاء العالم، حيث يبرز الإبداع والتصميم الفريد، ويدعم القضايا الخيرية من خلال عروضه المتنوعة والطابع الدولي المتميز.

وخلال أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي تستضيفه أبوظبي من 11 إلى 15 أبريل 2025، يشهد مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» حفل الافتتاح الرسمي ومراسم توزيع جائزة زايد للاستدامة يوم 13 يناير.

وتنطلق فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل في أبوظبي خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير المقبل، مشاركة أكثر من 700 علامة تجارية عالمية، حيث تستضيف شركة مصدر الدورة الأضخم والأكثر تميزاً من القمة في إطار فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.

وتنطلق فعاليات النسخة السابعة لمعرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس»، في الفترة من 20 إلى 22 يناير 2026 في مركز «أدنيك» أبوظبي، وتنظم مجموعة أدنيك المعرضين بالتعاون مع وزارة الدفاع، ليشكّلا منصة عالمية رائدة لعرض أحدث الابتكارات في مجالات الأنظمة غير المأهولة، والذكاء الاصطناعي، والمحاكاة، والتدريب، والتقنيات المستقبلية.



معارض متنوعة

في الفترة بين 25 إلى 29 من يناير، ينطلق معرض «الثريا» وهو منصة فريدة للاستعراض في عالم الأزياء، والمجوهرات والإكسسوارات المنزلية الأنيقة، والتصاميم الداخلية الراقية، إلى جانب أشهى أنواع الشوكولاتة.

وبين 27 إلى 31 من يناير، ينطلق معرض عروس الخليج، الذي يُوحّد بين المصممين والفنانين والمحترفين والمصنّعين والشركات المتخصصة في القطاعات ذات الصلة، مع الجمهور لاكتشاف أحدث اتجاهات مستلزمات الزفاف.

وينطلق مؤتمر ومعرض التكنولوجيا للمنظمة العالمية للجمارك WCO 2026 بين 28 إلى 30 من يناير المقبل، ويجمع مجتمع الجمارك العالمي، ومزوّدي التكنولوجيا، وأصحاب المصلحة، لاستكشاف الابتكارات في إدارة الحدود، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتسهيل التجارة.