%21 إجمالي حصة الإمارات من الوظائف في قطاع السياحة بـ«دول التعاون»

رشا طبيلة (أبوظبي)



تستحوذ الإمارات على %21 من إجمالي الوظائف المباشرة وغير المباشرة لقطاع السياحة والسفر في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دول التعاون» خلال 2025، بحسب تحليل لتقديرات مجلس السفر والسياحة العالمي.

وأشارت بيانات المجلس إلى أن إجمالي الوظائف التي يوفرها القطاع العام الحالي في الإمارات يبلغ 925 ألف وظيفة، بينما بلغ إجمالي الوظائف خليجياً 4.4 مليون وظيفة.

وبلغت حصة الإمارات من إجمالي الوظائف السياحية المباشرة بـ «دول التعاون» العام الماضي 23.2%، بواقع 464 ألف وظيفة مباشرة في الإمارات من إجمالي مليوني وظيفة مباشرة في «دول التعاون»، في وقت تبلغ حصة الإمارات من إجمالي الوظائف المباشرة وغير المباشرة 21.4% العام الماضي، أما العام الحالي فمن المتوقع أن تصل حصة الإمارات من الوظائف السياحية المباشرة 22%، بواقع 479.2 ألف وظيفة، من إجمالي 2.1 مليون وظيفة بـ «دول التعاون»

استثمارات جديدة

ومن ناحية الاستثمارات، وصلت حصة الإمارات من إجمالي الاستثمارات بقطاع السياحة في دول الخليج للعام الجاري 13.6%، بواقع 35.5 مليار درهم، فيما يصل الإجمالي 265.5 مليار درهم خليجياً.

وبلغت قيمة الاستثمارات في قطاع السفر والسياحة بالإمارات العام الماضي 32.2 مليار درهم، ليرتفع حسب تقديرات المجلس إلى 35.5 مليار درهم العام الجاري، في وقت بلغ إجمالي الاستثمارات بالقطاع على المستوى الخليجي العام الماضي 242.1 مليار درهم، وسط توقعات بارتفاعه إلى 265.5 مليار درهم العام الجاري. وتستحوذ الإمارات على40 % من إجمالي إنفاق السياح الدوليين في «دول التعاون» خلال العام الحالي، بحسب تحليل للتقارير الاقتصادية الخاصة لمجلس السفر والسياحة العالمي.

إنفاق سياحي

ووفقاً لبيانات مجلس السفر والسياحة العالمي، فإن إنفاق السياح الدوليين في «دول التعاون» من المتوقع أن يسجل العام الحالي 157.2 مليار دولار، فيما من المتوقع أن يصل إلى 62.2 مليار دولار في الإمارات العام الحالي، لتسجل حصة الإمارات نحو 40% من إجمالي الإنفاق في «دول التعاون»، وسجل إنفاق السياح الدوليين في «دول التعاون» العام الماضي، 140.8 مليار دولار، فيما سجل في الإمارات وحدها 59.2 مليار دولار، لتبلغ حصة الإمارات 42%.

ومن المتوقع أن يحقق قطاع السفر والسياحة في الإمارات عاماً قياسياً آخر في عام 2025، لتصل مساهمة قطاع السفر والسياحة بالاقتصاد الوطني إلى 267.5 مليار درهم العام 2025، بنمو 4% مقارنة بالعام الماضي، ليمثل ما نسبته 13% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، في وقت توقع فيه مجلس السفر والسياحة العالمي أن تستقبل الإمارات العام الحالي 29 مليون سائح دولي ممن أمضوا ليلة أو أكثر، مقارنة مع 26 مليون سائح العام الماضي، بنمو 11.5%.