اقتصاد

مطار الشارقة يعزّز جاهزيته لاستقبال ذروة السفر خلال موسم عطلات الشتاء

مطار الشارقة
28 ديسمبر 2025 12:00

أكد مطار الشارقة جاهزيته الكاملة لاستقبال الارتفاع الكبير المتوقع في أعداد المسافرين خلال فترة عطلات الشتاء وذلك من خلال تنفيذ سلسلة من الإجراءات التشغيلية التي تعزّز انسيابية الحركة وترتقي بجودة الخدمات المقدمة والتأكيد على أهمية القدوم المبكر قبل موعد الرحلة بثلاث ساعات.

 

ودعا مطار الشارقة المسافرين المغادرين إلى الاستفادة من الخدمات المطوّرة والمتاحة ومنها استخدام خدمة إنهاء إجراءات السفر في المدينة لمسافري العربية للطيران وتسليم الحقائب قبل التوجه للمطار، ما يمكّن الركاب من التوجّه مباشرة إلى منطقة مراقبة الجوازات عند الوصول إلى المطار.

 

ويقدّم مطار الشارقة مجموعة من الخدمات التي تسهّل حركة المسافرين ومنها مناضد إجراءات السفر الذاتية ومناضد وزن الأمتعة الذاتية المتواجدة في منطقة المغادرين وخيارات المسار السريع والبوابات الذكية وخدمة "هلا" للمرافقة والمساعدة إضافة إلى الخدمة الجديدة لإنهاء إجراءات السفر من المنزل لمسافري العربية للطيران وفلاي جناح والتي تتيح إتمام جميع إجراءات السفر بسلاسة والتوجّه مباشرة إلى منطقة مراقبة جوازات السفر عند الوصول إلى المطار.

 

وقد افتتح مطار الشارقة صالة الضيافة الجديدة "استراحة الضيافة" عند المدخل الرئيس لمنطقة المغادرين لتوفير مستوى أعلى من الراحة للركاب وتلبية متطلباتهم كما تم رفع جاهزية فرق العمل في مناطق المطار المختلفة، لضمان انسيابية حركة الركاب المغادرين والقادمين وتسريع العمليات خلال الفترات الأكثر ازدحاماً.

 

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود مطار الشارقة المستمرة لرفع فعالية عملياته التشغيلية وضمان تجربة سفر سلسة في ظل النمو المستمر في أعداد المسافرين خلال موسم الشتاء.

 

 

 
 

المصدر: وام
مطار الشارقة
الشتاء في الإمارات
السفر
