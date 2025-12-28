الإثنين 29 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

855.6 مليار دولار حجم سوق صناديق الاستثمار المتداولة في الصين

28 ديسمبر 2025 16:45

 

 سجّل الحجم الإجمالي لصناديق الاستثمار المتداولة في الصين مستوى قياسياً بلغ 6.02 تريليون يوان (حوالي 855.6 مليار دولار)، بزيادة أكثر من 2.2 تريليون يوان، مقارنة بنهاية العام الماضي.

وأظهرت بيانات أصدرتها شركة «تشويس» المتخصصة في تقديم المعلومات المالية، أن صناديق الاستثمار المتداولة الكبيرة شهدت نمواً سريعاً، إذ ارتفع عدد الصناديق التي تدير أكثر من 10 مليارات يوان إلى أكثر من 120 صندوقاً، مقارنة بـ 66 صندوقاً فقط في نهاية العام الماضي.
وأطلقت الصين أول صندوق استثمار متداول في البورصة عام 2004، وتوسّعت السوق بسرعة في السنوات الأخيرة، حيث تجاوز إجمالي أصول صناديق الاستثمار المتداولة 4 تريليونات يوان في أبريل الماضي، ووصل إلى أكثر من 5 تريليونات يوان في أغسطس الماضي.

 

المصدر: وام
