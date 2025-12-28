الإثنين 29 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

انتعاش الإنتاج الصناعي في النمسا

انتعاش الإنتاج الصناعي في النمسا
28 ديسمبر 2025 16:46


 أظهرت أحدث بيانات رسمية في النمسا انتهاء حالة الركود الصناعي وعودة الإنتاج إلى مسار النمو مجدداً، وفقاً لأرقام مؤشر الإنتاج الصناعي، الذي حقق نمواً واضحاً بنسبة 3.3% في أكتوبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، مسجلاً أسرع معدل نمو منذ فبراير 2023.

وأظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن هيئة الإحصاء النمساوية بدء تعافي الاقتصاد مجدداً بشكل أقوى مما أشارت إليه تقييمات سلبية سابقة، مؤكدة نمو الإنتاج الصناعي بنسبة 0.8% في شهر أكتوبر الماضي، مقارنةً بأساس شهري، وتعافي القطاع الصناعي بعد انخفاض بنسبة 0.9% في شهر سبتمبر.

وجاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع إنتاج الصناعات التحويلية بنسبة 5.0% في شهر أكتوبر، مقارنةً بانخفاض قدره 1.3% في سبتمبر.
وبناءً على بوادر تحسّن اقتصاد النمسا، توقّع المعهد النمساوي للأبحاث الاقتصادية (WIFO) نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2% في العام المقبل 2026، مقابل نمو قدره 0.5% خلال العام الجاري.

المصدر: وام
