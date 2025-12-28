ضمان الاستثمار: الإمارات أكثر الدول العربية استقطاباً للاستثمارات بقطاع الأغذية



الكويت (الاتحاد)

أكدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" أن دولة الإمارات تصدّرت الدول العربية في الاستثمار بالمشروعات البينية في قطاع الأغذية والمشروبات، بحصة بلغت 45% من إجمالي عدد المشاريع البينية العربية، وبنسبة 58% من مجمل تكلفتها الاستثمارية.

وكشفت المؤسسة عن أن قطاع الأغذية والمشروبات في المنطقة العربية استقطب 516 مشروعاً أجنبياً، بتكلفة استثمارية قاربت 22 مليار دولار، وفّرت تلك المشاريع نحو 93 ألف وظيفة، وذلك خلال الفترة من يناير 2003 وحتى ديسمبر 2024.

وأوضحت المؤسسة في تقريرها القطاعي الثالث لعام 2025 عن قطاع الأغذية والمشروبات في الدول العربية، الذي أصدرته من مقرها في دولة الكويت، أن 5 دول عربية ضمّت الإمارات ومصر والسعودية والمغرب وقطر استقطبت خلال الفترة نفسها 421 مشروعاً أجنبياً بحصة 82% من الإجمالي، بتكلفة استثمارية تجاوزت 17 مليار دولار بحصة 79%، ووفّرت تلك المشاريع نحو 71 ألف وظيفة بحصة 76% من الإجمالي.

وأضاف التقرير الذي يركّز على 4 محاور رئيسية هي: المبيعات حتى عام 2029، والتجارة الخارجية العربية لعام 2024، والمشاريع الأجنبية في القطاع (2003-2024)، وتقييم مخاطر الاستثمار والأعمال في القطاع عام 2024، أن الولايات المتحدة تصدّرت المقدمة كأهم دولة مستثمرة في المنطقة في قطاع الأغذية والمشروبات خلال 22 عاماً الماضية، بعدد 74 مشروعاً مثّلت 14% من الإجمالي، وبقيمة قاربت 4 مليارات دولار، بحصة 18% من الإجمالي، ووفرت تلك المشاريع أكثر من 14 ألف وظيفة.

وأشار التقرير إلى استحواذ الشركات العشر الأجنبية الأولى المستثمرة في القطاع على نحو 15% من عدد المشاريع الأجنبية، و32% من التكلفة الاستثمارية، و29% من مجمل الوظائف الجديدة.

وعلى صعيد الاستثمار العربي البيني في القطاع، أوضح التقرير أن 12 دولة عربية استثمرت في 108 مشروعات بينية، بما يمثّل نحو 21% من إجمالي المشاريع الأجنبية في القطاع خلال 22 عاماً نفّذتها 65 شركة وتجاوزت تكلفتها الاستثمارية 6.5 مليار دولار، بما يمثّل نحو 30% من مجمل تكلفة المشاريع الأجنبية في القطاع، ووفرت نحو 28 ألف فرصة وظيفة، وتصدّرت الإمارات المقدمة بحصة 45% إجمالي عدد المشاريع البينية وبحصة 58% من مجمل تكلفتها الاستثمارية.

وبالنسبة لمخاطر وحوافز الاستثمار والأعمال في الأغذية والمشروبات في 14 دولة عربية، والتي تم رصدهما من خلال مؤشرين لتقييم المخاطر والحوافز وفق وكالة فيتش، فقد جاءت الإمارات والسعودية ومصر وقطر في مقدمة الترتيب العربي كأكثر الدول العربية جاذبية للاستثمار في القطاع عام 2024، تلتها كل من سلطنة عُمان والبحرين والجزائر والمغرب والكويت على التوالي.

ورجّح التقرير ارتفاع مبيعات الأغذية والمشروبات غير الكحولية في المنطقة العربية (16 دولة) بمعدل 8.6% لتتجاوز 430 مليار دولار بنهاية عام 2025، لتمثل 4.2% من الإجمالي العالمي، مع توقعات بأن تتجاوز تلك المبيعات 560 مليار دولار عام 2029.

وأشار التقرير إلى وجود تركز جغرافي كبير في مبيعات القطاع في المنطقة العربية، حيث استحوذت مصر والسعودية والجزائر والإمارات والعراق على نحو 77% من مجمل تلك المبيعات بنهاية عام 2025 وعلى صعيد التوزيع وفق نوع المنتج، حلّت منتجات اللحوم والدواجن في المقدمة بحصة قاربت 27% من مجمل مبيعات الأغذية في 16 دولة عربية، لتبلغ قيمتها نحو 106 مليارات دولار بنهاية عام 2025، تلتها منتجات الحبوب والمعكرونة والمخبوزات بقيمة 63 مليار دولار وبحصة 16%.