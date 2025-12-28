«ديوا» تبدأ تنفيذ 22 محطة نقل كهرباء في دبي

دبي (الاتحاد)

في إطار جهود هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» المستمرة لتطوير بنية تحتية متقدمة للكهرباء تلبي النمو المتسارع لإمارة دبي، دشنت الهيئة عدد 8 محطات نقل رئيسية خلال العام الجاري 2025 بالإضافة إلى تمديد كابلات أرضية وخطوط نقل هوائية بطول 250 كيلو متراً بتكلفة إجمالية تتعدى 1.35 مليار درهم بمناطق الورسان -4، اليلايس-5، حتا، سيح شعيب-3، الحبية -5، وجبل علي الأولى.

كما تم البدء في تنفيذ خمسة مشاريع لإنشاء محطات نقل رئيسية بجهد 132 كيلوفولت لتزويد مناطق إسكان المواطنين الجديدة، مثل مدينة لطيفة، العوير الأولى، الخوانيج الثانية، إضافة إلى مناطق أخرى تشمل السطوة وزعبيل الثانية، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 560 مليون درهم.

وبذلك يرتفع عدد مشاريع محطات النقل الرئيسية بجهد 132 كيلوفولت التي بدأ العمل بها خلال عام 2025 إلى 22 محطة، فيما تخطط الهيئة لإنشاء أكثر من 78 محطة بجهد 132 كيلوفولت خلال السنوات الثلاث المقبلة، ضمن خططها التطويرية المعتمدة.

وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تعزيز قدرة شبكة النقل ورفع كفاءتها واعتماديتها، خاصة مع استمرار التوسع العمراني والاقتصادي للإمارة، وتمثل المحطات الجديدة إضافة مهمة إلى شبكة نقل الكهرباء الحالية التي تضم 394 محطة بنهاية الربع الثالث من عام 2025، منها 27 محطة جهد 400 كيلوفولت و367 محطة جهد 132 كيلوفولت.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل في هيئة كهرباء ومياه دبي على توفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه ومواكبة احتياجات التنمية المستدامة في دبي، وتزيد القيمة الإجمالية لمشروعات شبكة نقل الكهرباء قيد الإنشاء عن 8.5 مليار درهم، وتصل نسبة اعتمادية وتوافرية خطوط النقل في هيئة كهرباء ومياه دبي إلى نحو 100%، وتشمل الأعمال في المشروع الجديدة إنشاء المحطات وتمديد الكابلات الأرضية اللازمة لربطها بالشبكة الرئيسية، باستخدام أحدث التقنيات الرقمية والأنظمة الذكية المعتمدة عالمياً في قطاع نقل الطاقة، وبما يضمن أعلى مستويات السلامة والموثوقية التشغيلية».