اقتصاد الإمارات.. ابتكار ريادة شراكة

رشا طبيلة (أبوظبي)



الريادة والابتكار والشراكة، نهج وطريق تسير عليه الإمارات في تنمية اقتصادها وتحقيق نمو مستدام يدعم طموحاتها في تحقيق التنويع الاقتصادي والاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد، فالعام 2025 سجّل نتائج قياسية في الأداء الاقتصادي من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي ومساهمة القطاعات غير النفطية، وجذب الاستثمارات، والتجارة الخارجية، وعقد الشراكات الدولية.

فالإمارات تصدّرت معدلات النمو الاقتصادي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من العام الجاري، محققةً نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة %4.2، في حين سجّل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً لافتاً بنسبة 5.7% لتقفز مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى %77.5 من الناتج الإجمالي الحقيقي.

سجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 3.9%، وبقيمة بلغت 455 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، نمواً بنسبة 5.3%، بقيمة بلغت 352 مليار درهم، وساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.7% خلال الربع الأول من عام 2025، ما يؤكد النموذج الاقتصادي الذي تتبناه الدولة والقائم على المعرفة والابتكار، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تهدف إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل. وسجّل اقتصاد الإمارات نمواً في الربع الأول من العام الجاري بلغ 3.9% على أساس سنوي، بدعم من زخم نمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 5.3%، لاسيما القطاعات الرئيسة، كالتصنيع والأنشطة المالية والتأمين والإنشاءات، والسياحة، والطيران، والنقل.



تجارة خارجية

واصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات تحقيق معدلات نمو قياسية لتقترب من 2.7 تريليون درهم (728 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بزيادة 24.6% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2024، وهو ما يُعد واحداً من أعلى معدلات النمو الفصلية، على أساس سنوي، في تاريخها، ولامست قيمة التجارة غير النفطية حاجز التريليون درهم خلال 3 أشهر فقط (أي في الربع الثالث من 2025، وتحديداً في الفترة من بداية يوليو وحتى نهاية سبتمبر 2025)، وذلك لأول مرة في تاريخ الدولة. وكان إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات في نهاية النصف الأول من العام الجاري قد سجل 1.7 تريليون درهم. وبلغت الصادرات الإماراتية غير النفطية 579.4 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، بنسبة نمو تجاوزت 42.6% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2024، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف قيمة الصادرات خلال عام 2019.



شراكة شاملة

شهد العام 2025 توقيع الإمارات شراكات اقتصادية شاملة مع عدد كبير من الدول، منها أنغولا وإفريقيا الوسطى وماليزيا وكينيا والاتحاد أوراسي ونيوزيلندا وأذربيجان وغيرها، ويشكل برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة جزءاً أساسياً من استراتيجية التجارة الخارجية لدولة الإمارات، التي تستهدف رفع القيمة الإجمالية للتجارة، لتبلغ تريليون دولار بحلول العام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد ليتجاوز 800 مليار دولار في العام نفسه.

ومنذ إطلاقه في سبتمبر 2021، نجح البرنامج في التوصل إلى 32 اتفاقية تغطي 53 دولة، مما ساهم في تعزيز العلاقات التجارية، وتوسيع وصول الشركات الإماراتية إلى أسواق تمثل ربع سكان العالم تقريباً.





الإمارات عاصمة روّاد الأعمال

شهد العام 2025 إطلاق الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة روّاد الأعمال في العالم»، بمشاركة أكثر من 50 جهة من القطاعين العام والخاص، بهدف ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية لريادة الأعمال، وتهدف إلى تدريب واحتضان 10 آلاف رائد أعمال إماراتي وتوفير آلاف الفرص الاقتصادية لهم، إضافة إلى إطلاق برنامج «الإمارات مركز عالمي للتجارة» الذي يستهدف استقطاب أهم 1000 شركة عالمية في مجال التجارة الدولية، وإطلاق بوابة رقمية تربط آلاف شركات التصدير الإماراتية بالأسواق الخارجية.



اصنع في الإمارات

ومن بين أهم الأحداث انطلاق فعاليات «اصنع في الإمارات 2025» تحت شعار «تسريع الصناعات المتقدمة»، وهي تُعد النسخة الأكبر على الإطلاق، ونجم عنها مشاريع صناعية تتجاوز قيمتها 11 مليار درهم، وتم استقطاب 122 ألف زائر، ومن الأحداث المهمة أيضاً معرض ومؤتمر «أديبك 2025»، الذي يعد أكبر حدث عالمي في قطاع الطاقة، وأُقيم تحت شعار «طاقة ذكية لتقدم متسارع» واستقطب 240 ألف زائر بنمو 17% وشهد 35 ألف صفقة بقيمة 46 مليار دولار، وحقق عوائد اقتصادية لأبوظبي بقيمة 1.47 مليار درهم.



مشاريع

شهد عام 2025 الإعلان عن تطوير مشروع عالم ومنتجع ديزني الترفيهي في جزيرة ياس في أبوظبي بموجب اتفاقية شراكة استراتيجية بين «ميرال» وشركة «والت ديزني» الأميركية، حيث يُعد المشروع سابع وجهة ترفيهية لديزني على مستوى العالم. ومؤخراً تم إطلاق حملة «أجمل شتاء في العالم» تحت شعار «شتاؤنا ريادة».

وتم الإعلان عن انتخاب شيخة النويس أميناً عاماً لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة للفترة من عام 2026 إلى عام 2029 لتصبح أول امرأة في العالم وأول شخصية إماراتية تقود المنظمة منذ تأسيسها قبل 50 عاماً.

وفي قطاع الطيران، انطلق خلال العام 2025 معرض دبي للطيران في نسخته الجديدة، حيث بلغت قيمة الصفقات 202 مليار دولار، بينما استقطب 248.7 ألف زائر بمشاركة هي الأكبر في تاريخ الحدث.

وفازت الإمارات بعضوية «الإيكاو» للمرة السابعة على التوالي، تأكيداً على الدور الرائد والمكانة المرموقة والثقة العالمية التي تتمتع بها الدولة.



استثمار

للعام الثاني على التوالي، حلّت الإمارات المركز الأول عالمياً في أداء الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد 2025، وذلك نسبةً إلى حجم اقتصادها، وفقاً لمؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد الصادر عن مؤسسة «إف دي آي انتيلجانس»، الذي صنف الدولة في المرتبة الثانية عالمياً كأكثر وجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر بعد الولايات المتحدة الأميركية من حيث المشاريع الوافدة.

ووفقاً لنتائج النسخة العاشرة من مؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد، اجتذبت دولة الإمارات أكبر حجم من الاستثمار الأجنبي المباشر، مقارنة بناتجها المحلي الإجمالي، وذلك من بين 105 دول.