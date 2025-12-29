الإثنين 29 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الفضة تتجاوز 80 دولاراً في المعاملات الفورية للمرة الأولى

سبائك من الذهب والفضة
29 ديسمبر 2025 08:22

 تجاوز سعر الفضة 80 دولارا للأونصة (الأوقية) اليوم الاثنين، مدعوما بالطلب القوي من القطاعين الصناعي والاستثماري، وانخفاض المخزونات، وتوقعات ​بخفض إضافي لأسعار الفائدة الأميركية.
وانخفض سعر ‌الذهب في المعاملات الفورية 0.1 ​بالمئة إلى 4527.⁠79 دولار ‌للأونصة بحلول الساعة 1152 بتوقيت جرينتش أمس الأحد، بعد أن سجل مستوى قياسيا جديدا بلغ 4549.71 ⁠دولار في الجلسة السابقة.
واستقرت العقود الأميركية ⁠الآجلة للذهب تسليم فبراير عند 4553.10 دولار للأونصة.
وارتفع سعر الفضة ​في المعاملات الفورية 3.8 بالمئة إلى 82.15 دولار للأونصة ، بعد أن لامست أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 83.62 دولار في ​وقت سابق من الجلسة.
وحققت ‍الفضة مكاسب بنسبة 181 بالمئة منذ بداية العام لتتجاوز حاجز 80 دولارا مدفوعة بتصنيفها ضمن قائمة ‍المعادن الأميركية الحرجة ومحدودية المعروض ⁠وانخفاض المخزونات وسط ​ارتفاع الطلب الصناعي والاستثماري.
وبالنسبة للمعادن الأخرى، انخفض البلاتين في ​المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 2429.‍10 دولار بعدما ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2478.50 دولار في وقت سابق من الجلسة، وارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى ‌2003.83 دولار للأوقية.

أخبار ذات صلة
الفضة تتجاوز 75 دولاراً والذهب والبلاتين عند مستويات قياسية
الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً
المصدر: وكالات
الفضة
الذهب
آخر الأخبار
أمم أفريقيا 2025.. المغرب للحسم ومصر والجزائر ونيجيريا فرسان الرهان
الرياضة
أمم أفريقيا 2025.. المغرب للحسم ومصر والجزائر ونيجيريا فرسان الرهان
اليوم 08:54
ترامب وزيلينسكي
الأخبار العالمية
ترامب: اتفاق السلام في أوكرانيا بات قريباً
اليوم 08:52
لوروا: العامل النفسي عائق المغرب للتتويج بلقب أفريقيا
الرياضة
لوروا: العامل النفسي عائق المغرب للتتويج بلقب أفريقيا
اليوم 08:41
خلال انقاذ مسن أثناء حريق في دار بمحافظة سولاويزي بإندونيسيا
الأخبار العالمية
إندونيسيا.. حريق في دار للمسنين يودي بحياة 16 شخصاً
اليوم 08:41
إنتر يعتلي الصدارة الإيطالية بالفوز على أتلانتا
الرياضة
إنتر يعتلي الصدارة الإيطالية بالفوز على أتلانتا
اليوم 08:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©