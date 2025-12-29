"الطيران المدني" تنظم أول معرض توظيف شامل لقطاع الطيران

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن تنظيم أول معرض توظيف شامل لقطاع الطيران في دولة الإمارات، يجمع للمرة الأولى مختلف شركات ومؤسسات القطاع، بمشاركة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والمطارات، وشركات الطيران، ومؤسسات الملاحة الجوية، و18 جهة حكومية وشركة عاملة في قطاع الطيران.

ويأتي تنظيم المعرض تحت عنوان "مستقبل واعد"، على مدار يومي 21 و 22 يناير 2026، في متحف الاتحاد بدبي، وذلك ضمن جهود الهيئة لتوحيد وتكامل جهود القطاع واستقطاب المواهب الوطنية وتطوير الكوادر المواطنة.

ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على التنوع الواسع للوظائف المتاحة في قطاع الطيران، وإبراز أن قطاع الطيران لا يقتصر فقط على قيادة الطائرات، بل يشمل الطيارين ومراقبي الحركة الجوية والمهندسين، بالإضافة إلى المفتشين والمتخصصين في السلامة والأمن، والعاملين في العمليات الأرضية، حيث يقدم المعرض للطلبة والخريجين والباحثين عن فرص عمل من الشباب على مجموعة واسعة من الفرص المهنية التي يزخر بها هذا القطاع الحيوي.





ويعقد على هامش المعرض سلسلة من الجلسات الحوارية والنقاشات التفاعلية، لتسليط الضوء على الأدوار الحيوية في قطاع الطيران واحتياجات سوق العمل المتجددة، حيث تهدف الجلسات إلى دعم الشباب في اتخاذ قرارات مهنية مدروسة، من خلال توسيع مداركهم حول المسارات المتاحة والفرص المتنوعة التي يوفرها القطاع.

وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة، إن تعزيز نسبة التوطين في هذا القطاع الحيوي يعد أولوية قصوى للهيئة، إذ يوفّر قطاع الطيران حالياً أكثر من 990 ألف وظيفة بالدولة في مختلف المجالات المرتبطة بالطيران، ومن المتوقع أن يشهد هذا الرقم زيادة خلال المرحلة المقبلة في ظل التحولات التكنولوجية الحديثة، التي تحمل المزيد من الفرص الواعدة أمام الكوادر الوطنية.

وأبدى السويدي تطلعه إلى أن يحقق المعرض نتائج إيجابية لتقديم قيمة مضافة لجهود التوطين في هذا القطاع الحيوي، إذ يمثل خطوة إستراتيجية لتوحيد جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمطارات، وتعزيز بناء جيل جديد من القادة الإماراتيين في قطاع الطيران.

وقال محمد عبدالله لنجاوي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، إن المعرض يمثل منصة وطنية مهمة لتعريف الشباب الإماراتي بفرص العمل المتنوعة التي يزخر بها قطاع الطيران، وتعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية والتشغيلية والأكاديمية، مؤكدا دعم الهيئة الكامل لهذه المبادرة النوعية التي تسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة، قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في صناعة الطيران، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد في هذا القطاع الحيوي.

وأكد علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، أن مشاركة الهيئة في أول معرض توظيف لقطاع الطيران المدني في دولة الإمارات تُجسّد التزامها بدعم الجهود المستمرة لإعداد كوادر وطنية قادرة على المساهمة في دفع قطاع الطيران نحو مزيد من التقدّم، واستدامة نموّه حيث تُعد هذه المبادرة منصة مهمة لتعريف الشباب الإماراتيين بمجموعة واسعة من المسارات المهنية المتاحة في قطاع الطيران، والتي تتجاوز الأدوار التقليدية، وتمكّنهم من تكوين فهم واضح للمهارات والفرص التي تُشكّل مستقبل هذا القطاع الحيوي.

وأعرب أحمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمطارات أبوظبي، عن اعتزازه بالمشاركة في النسخة الأولى من معرض التوظيف لقطاع الطيران المدني، والذي يُعد منصة محورية لدعم وتأهيل الجيل القادم من الكفاءات والقيادات الإماراتية، مؤكداً التزام مطارات أبوظبي بتمكين المواهب الوطنية وتزويدها بالمهارات والفرص اللازمة لدفع عجلة الابتكار عبر مرافقها ذات المستوى العالمي.

وأكد أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، السعي لاستقطاب نخبة من الكفاءات للمشاركة في مسيرة نمو الشركة، والارتقاء بالطموح والتقدم إلى آفاق جديدة، مشيرا إلى أن مشاركة الاتحاد للطيران في أول معرض توظيف في مجال الطيران المدني في دولة الإمارات بالاضافة إلى برامج الشركة المخصصة للكفاءات الإماراتية تجسد التزام الناقلة باستقطاب المواهب الإماراتية، ودعم كوادر الطيران المستقبلية.

وأعرب غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لفلاي دبي، عن اعتزازه بالمشاركة في أول معرض توظيف شامل لقطاع الطيران في دولة الإمارات، وهو منصة مهمة لدعم وتطوير المواهب الإماراتية في مجال الطيران وتوفر رؤية أكبر للفرص المهنية المتنوعة المتاحة في القطاع، مؤكدا أن دبي أصبحت واحدة من أبرز مراكز الطيران العالمية، ليس فقط من خلال ربط الأسواق العالمية، بل أيضاً من خلال جذب وتطوير المهنيين الماهرين.

‎وقال الغيث : مع استمرار نمو وتطور قطاع الطيران، تلتزم فلاي دبي بالاستثمار في الأفراد، وبناء مسارات مهنية مستدامة، وتوفير الفرص التي تمكّن الأفراد من النمو المهني مع المساهمة في تعزيز نجاح قطاع الطيران في دبي والامارات عامةً مع نمو شبكة الناقلة وافتتاح الأسواق الجديدة.

وأعرب منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في "سند" عن اعتزازه برعاية معرض التوظيف الأول لقطاع الطيران المدني في دولة الإمارات، والذي يُعد منصة وطنية مهمة تجمع منظومة الطيران حول أولوية مشتركة تتمثل في تطوير الكفاءات الإماراتية، مشيرا إلى أن استقطاب الكوادر الوطنية الإماراتية وتطويرها يشكل محورا أساسيا في إستراتيجية "سند" للنمو طويل الأمد، وعنصرًا رئيسيًا في استدامة القطاع.



وقال: على مدى السنوات الثلاث المقبلة، تخطط سند لتوظيف أكثر من 1000 مختص عبر عملياتها في مجال الصيانة والإصلاح والعمرة في أبوظبي، وكذلك في مركز صيانة محركات "GTF" الجديد في مدينة العين، مع تركيز واضح على استقطاب الكفاءات الإماراتية وتمكينها وتطويرها، ويوفر هذا المعرض منصة مثالية للتواصل المباشر مع الشباب الإماراتي، واستعراض تنوع الفرص المهنية في قطاع الطيران بما يتجاوز مقصورة القيادة، والمساهمة في بناء كوادر وطنية قادرة على رسم مستقبل الطيران المدني في دولة الإمارات.





وقال مشاري البناي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مطارات دبي، إن المعرض يمثل منصة مؤثرة لاستقطاب وإلهام الجيل الجديد من المواهب الإماراتية، وتأتي مشاركة مطارات دبي انطلاقاً من إيمانها بأهمية الاستثمار في الإنسان كركيزة أساسية لاستدامة القطاع، وتتيح هذه المبادرة تسليط الضوء على تنوع واتساع المسارات المهنية التي يوفرها قطاع الطيران، وتعزيز وعي الطلبة والخريجين بالفرص المتاحة، وربط الكفاءات الوطنية بالمهارات والأدوار التي يتطلبها نمو القطاع.

وقالت منال الصوري، نائب رئيس أول، للتوظيف في مجموعة الإمارات: تفخر المجموعة بمواصلة التزامها الراسخ منذ سنوات طويلة بدعم تنمية المواهب في قطاع الطيران، ويُرسّخ معرض التوظيف الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني معيارًا جديدًا للتعاون بين جهات الطيران في دولة الإمارات، من خلال تعزيز الشراكات التي تعود بالنفع ليس فقط على القوى العاملة المحلية، بل أيضًا على العاملين في مجال الطيران العالمي، ومن خلال المشاركة في هذا المعرض وغيره من معارض التوظيف، نؤكد مكانتنا كجهة عمل مفضلة ونؤدي دورًا محوريًا في دعم مستقبل قطاع الطيران في دولة الإمارات وخارجها، وتُمكّننا هذه المبادرات من اكتشاف وتطويرالجيل القادم من خبراء السفر والطيران، وتزويدهم بالمهارات والمعرفة والخبرة اللازمة لمواكبة التطورات السريعة على الصعيد العالمي.

وأضافت الصوري: نؤمن أن الاستثمار في تنويع المواهب يُعد عنصرًا أساسيًا للنجاح طويل الأمد لأعمالنا ولمنظومة الطيران الأوسع، ونؤكد التزامنا المستمر بتعزيز نمو قوى عاملة عالية الكفاءة، بما يضمن استمرار دولة الإمارات في الريادة في مجالات السفر والابتكار والتميز في قطاع الطيران.

ويجمع معرض التوظيف الأكبر في قطاع الطيران المدني نخبة من الجهات الوطنية الرائدة في مجتمع الطيران المدني بالدولة، بما في ذلك الهيئة العامة للطيران المدني، وكالة الإمارات للفضاء، والمركز الوطني للبحث والإنقاذ، ومطارات أبوظبي، ومطارات دبي، ومطار رأس الخيمة الدولي، وهيئة دبي للطيران المدني، ودبي لخدمات الملاحة الجوية، ومجموعة الاتحاد للطيران، وطيران الإمارات، وفلاي دبي، والعربية للطيران، والاتحاد للطيران الهندسية، وشركة "سند" ، وشركة "إيرباص".

ويبرز المعرض أهمية هذه المبادرة الوطنية الشاملة، كنموذج متكامل للتعاون بين مختلف الجهات المعنية، ويعكس التزام الهيئة العامة للطيران المدني بتطوير منظومة طيران ذكية ومترابطة، قادرة على استقطاب وتنمية الكفاءات الوطنية، وتأهيلها لتلبية متطلبات قطاع الطيران في المستقبل.