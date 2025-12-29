الإثنين 29 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«رواد» تختتم الدورة الـ 13 من «نجوم الأعمال» بالشارقة

«رواد» تختتم الدورة الـ 13 من «نجوم الأعمال» بالشارقة
29 ديسمبر 2025 19:00

الشارقة (الاتحاد)
أسدلت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد»، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، الستار أمس على النسخة الثالثة عشرة من مبادرتها المجتمعية السنوية «نجوم الأعمال»، كاشفة عن تحقيق المشاريع المشاركة إيرادات بلغت 180 ألف درهم خلال أيام الحدث، ليرتفع بذلك الإجمالي التراكمي لمبيعات المبادرة منذ عام 2018 وحتى 2025 إلى 972,837 درهماً، مما يعكس نجاح المبادرة في تحقيق عوائد ملموسة للمشاركين.

وشهدت الفعاليات، التي أقيمت ضمن مهرجان الضواحي 14 في حديقة القرائن 5، مشاركة واسعة ضمت 120 طالباً وطالبة يمثلون 60 مجموعة من المدارس والجامعات بمختلف أنحاء الدولة. وتوجت المؤسسة المجموعات الطلابية الفائزة، حيث تم تكريم ثلاث مجموعات عن فئة طلبة المدارس (الحلقتين الأولى والثانية) للأعمار من 10 إلى 15 عاماً، وثلاث مجموعات أخرى عن فئة المرحلة الثانوية والجامعية للأعمار من 16 إلى 21 عاماً، بالإضافة إلى تكريم ثلاث مجموعات من منتسبات «سجايا فتيات الشارقة» وطلبة المدارس.
وفي تعليقها على ختام الحدث، ثمنت أمينة محمد، مديرة إدارة التدريب والبحوث والفعاليات في المؤسسة، جهود كافة المجموعات الطلابية التي قدمت نماذج واعدة لمشاريع ريادية متميزة، مؤكدة أن المبادرة نجحت في تحقيق أهدافها المتمثلة في غرس ثقافة ريادة الأعمال لدى النشء، ومنحهم فرصة خوض تجربة عملية في السوق التجاري الحر، بما يؤهلهم مستقبلاً لتأسيس مشاريع ناجحة وقيادة مسيرة التنمية الاقتصادية في الوطن.

