«إينوك» تؤكد التزامها بتعزيز البنية التحتية الحيوية للطاقة في شرق أفريقيا

دبي (الاتحاد)

أكدت مجموعة إينوك التزامها بتطوير مشاريع البنية التحتية الحيوية للطاقة في شرق أفريقيا، وتعزيز التعاون الدولي بما يدعم التنمية الإقليمية المستدامة وتحقيق الأثر الاجتماعي الإيجابي.

وفي هذا الإطار، اختتم حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة إينوك رئيس مجلس إدارة شركة هورايزون جيبوتي للتخزين المحدودة، زيارة استراتيجية إلى جيبوتي وإثيوبيا، حيث أكد أن مناقشاته ركزت على تعميق العلاقات لتحسين الخدمات اللوجستية الإقليمية ودعم النمو الاقتصادي.

وخلال زيارته إلى جيبوتي، اجتمع لوتاه مع فخامة إسماعيل عمر جيله، رئيس جيبوتي، حيث أشاد بالوتيرة السريعة لتطوير البنية التحتية في جيبوتي، وناقش تسريع التوسع في البنية التحتية الحيوية للتخزين.

كما عقد لوتاه مباحثات مع معالي الدكتور يونس علي جيدي، وزير الطاقة الجيبوتي، وعدد من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى، وأكد دعم إينوك لدفع عجلة النمو الاقتصادي في جيبوتي من خلال شركة هورايزون جيبوتي للتخزين بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، حيث تناولت المباحثات مشاريع هورايزون الاستراتيجية، بما في ذلك زيادة سعة التخزين ومشاريع البنى التحتية في قطاع الطاقة.

وفي العاصمة الإثيوبية «أديس أبابا»، اجتمع الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة إينوك مع وزير الطاقة ووزير المالية ورئيس مجلس إدارة مؤسسة إمدادات البترول الإثيوبية (EPSE) ورئيس الشركة القابضة الإثيوبية للاستثمار وإدارة مؤسسة إمدادات البترول الإثيوبية والرئيس التنفيذي لشركة السكك الحديدية الإثيوبية-الجيبوتية، حيث أسفرت الاجتماعات عن تشكيل فريق عمل متخصص واعتماد آلية لتحديد الأسعار، مع اتفاق الأطراف المعنية على انعقاد فريق العمل بشكل دوري.

كما زار وفد إينوك مصنع «إيه إم جي» القابضة (Affiliated Managers Group) بدعوة من الرئيس التنفيذي لشركة سكك حديد إثيوبيا-جيبوتي، وأتاحت الجولة فرصة للاطلاع على عمليات تشغيل المرافق المتصلة بالسكك الحديدية ذات الصلة بمشروع تحميل السكك الحديدية التابع لشركة هورايزون جيبوتي للتخزين المحدودة.

وقال لوتاه: بالاستفادة من خبرة مجموعة إينوك وشركة هورايزون جيبوتي للتخزين المحدودة في إدارة منشآت التخزين في منطقة شرق أفريقيا، تعزز هذه الزيارة الاستراتيجية التزام مجموعة إينوك بتطوير البنية التحتية الحيوية للطاقة وقدرات تخزين الوقود في المنطقة.