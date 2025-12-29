

دبي (الاتحاد)

أعلنت «دو» عن شراكة جديدة مع شركة «هواوي» لإطلاق (IBS)، وهو أول حل مُبتكر خصيصاً ومتعدد النطاقات لمحطات القاعدة الداخلية في دولة الإمارات (Multi-Band Indoor Base Station).

وتُمثل هذه التقنية المُبتكرة إنجازاً استثنائياً مهماً في مسيرة بناء وتطوير شبكة الجيل الخامس المتقدمة (5G+)، لدى «دو»، إذ يُعزز مستويات التغطية الداخلية في المواقع الحيوية، والمراكز التجارية، والوجهات السياحية الرائدة في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

ويعمل الحل الجديد على دمج تقنيات وقدرات شبكات الجيل الثالث والرابع والخامس في وحدة راديوية واحدة، ليحقق بذلك نقلة نوعية تُسهم في رفع كفاءة البنية التحتية للاتصالات وتستجيب هذه المنظومة ذات النهج المُتكامل للطلب المتنامي على خدمات الاتصالات الداخلية الفائقة، مع إرساء معايير جديدة للاستدامة وكفاءة العمليات التشغيلية في قطاع الاتصالات، وقد تم تصميم وحدة «بيكو»، (pRRU)، (pico Remote Radio Unit)، خصيصاً لتلبية متطلبات شبكة «دو»، لتصبح بذلك أول عملية نشر من نوعها في هذا المجال بدولة الإمارات.

«دو» تتعاون مع «هواوي» لإطلاق «IBS» لتعزيز شبكة الجيل الخامس

وبهذه المناسبة، قال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «دو» إن «شراكتنا مع (هواوي) تمثل إنجازاً محورياً جديداً في رحلتنا نحو بناء شبكة الجيل الخامس المتقدمة (5G+)، ومن خلال أول حل داخلي متعدد النطاقات في الدولة، والذي جرى تطويره ضمن شراكة بين فرق التصميم المشتركة من الجانبين، نهدف إلى تعزيز تجربة الاتصال لعملائنا بما يتماشى مع التزامنا بالابتكار والاستدامة ويُتيح لنا هذا الحل تقديم أداء فائق لشبكة الجيل الخامس في الأماكن الداخلية التي يعتمد عليها العملاء في مواقع السكن والعمل والتسوّق».

ومن خلال دمج نطاقات ترددية متعددة في حل واحد مُدمج، يستفيد عملاء «دو» من سرعات أعلى لشبكة الجيل الخامس وتغطية داخلية أكثر سلاسة في المواقع، التي كانت تشكّل تحدياً في السابق، وتعتمد البنية الرقمية للحل على تصميم يضمن أداءً مثالياً ضمن مساحة تشغيل أقل مع خفض في استهلاك الطاقة مقارنة بالحلول التقليدية متعددة الوحدات.



