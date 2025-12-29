10 مشاريع جديدة بجزيرة الحديريات توفر 3200 وحدة

سيد الحجار (أبوظبي)



جذبت جزيرة الحديريات اهتمام المستثمرين بالسوق العقاري في أبوظبي خلال العام الحالي، مع توالي طرح المزيد من المشاريع الجديدة بالجزيرة، والتي تم بيعها وحداتها بالكامل فور الطرح.

وأظهرت منصة «داري»، التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، تسجيل 10 مشاريع جديدة خلال العام الحالي في جزيرة الحديريات، توفّر أكثر من 3200 قطعة أرض وشقة وفيلا سكنية جديدة، بواقع 9 مشاريع تضم أكثر من 1450 شقة وفيلا سكنية جديدة، إضافة إلى مشروع «وديم» لشركة مدن العقارية، والذي يضم 1764 قطعة أرض.

وأكد خبراء ومتعاملون عقاريون لـ «الاتحاد» ارتفاع الطلب على شراء العقارات بجزيرة الحديريات، في ظل ما توفره الجزيرة من فرص استثمارية واعدة للمستثمرين، مع توفُّر وحدات متنوعة تناسب فئات واسعة من المشترين.

وبحسب منصة «داري»، تضم قائمة المشاريع التي تم تسجيلها يجزيرة الحديريات العام الحالي، «نوايف بارك فيوز»، ويوفّر 184 وحدة سكنية، و«فلل ريم الشاطئية» الذي يضم 15 وحدة، و«نوايف يست أ» ويضم 106 فلل سكنية، و«نوايف غرب أ» ويوفّر 94 فيلا، و«نوابف يست ب» ويضم 334 فيلا، و«تاون هاوس قرية نوايف» ويوفّر 150 فيلا، و«فلل بشاير»، ويوفّر 133 فيلا، و«بشاير ريسيدنسز 1& 2» ويوفر 330 وحدة، و«فلل بشاير 2» ويوفر 157 وحدة.



فرص واعدة

وأكد ناصر مال الله الحمادي، رئيس مجلس إدارة شركة لؤلؤة الخليج للعقارات، ارتفاع الطلب على شراء العقارات بجزيرة الحديريات، في ظل ما توفره الجزيرة من فرص استثمارية واعدة للمستثمرين، مع توفر وحدات متنوعة تناسب فئات واسعة من المشترين.

وأوضح أن جزيرة الحديريات أن بيع كل الوحدات السكنية والأراضي فور طرحها بجزيرة الحديريات يؤكد حجم الطلب الكبير على شراء العقارات بالجزيرة.

وخلال شهر يوليو الماضي، أعلنت «مدن» بيع جميع أراضي مشروع «وديم» في جزيرة الحديريات بأبوظبي، وذلك خلال الأيام الثلاثة الأولى من طرحه للبيع، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 5.5 مليار درهم، ما يعكس الإقبال القوي والثقة المتزايدة في مشاريع التطوير العقاري في إمارة أبوظبي.

ويضم المشروع أكثر من 1700 قطعة أرض سكنية مناسبة لبناء فلل من أربع إلى ست غُرف نوم، مع مساحة كافية لإضافة مسبح ومساحات خارجية.

وخلال مايو الماضي، أعلنت «مدن» بيع جميع وحدات مشروع «نوايف فيلج» خلال الساعات الأولى من طرحه للبيع، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2 مليار درهم. ويُعد «نوايف فيلج» أول مجتمع سكني لوحدات الـ «تاون هاوس» الفاخرة في جزيرة الحديريات بأبوظبي، ويضم 378 وحدة سكنية من وحدات «تاون هاوس» من ثلاث إلى خمس غرف نوم.



تنوع المعروض

وأوضح رشيد الطوباسي، رئيس مجلس إدارة شركة بلجرافيا العقارية، أن جزيرة الحديريات باتت تتصدر اهتمام الكثير من المستثمرين بالسوق العقاري، في ظل تنوع المعروض بالجزيرة من وحدات التاون هاوس والفلل والشقق والأراضي.

وأكد وجود إقبال كبير على شراء الوحدات السكنية بجزيرة الحديريات، في ظل ما توفره الجزيرة من بنية تحتية متطورة، حيث تُعد «الحديريات» وجهة سياحية وترفيهية واعدة، ما يسهم في جذب فئات متنوعة من المستثمرين، ويشجع المزيد من العملاء على شراء وحدات سكنية بالجزيرة.

وكشفت بيانات مركز أبوظبي العقاري أن إجمالي التصرفات العقارية بلغت 94 مليار درهم، عبر تنفيذ 29.400 معاملة عقارية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، وسجّلت قيمة التصرفات العقارية نمواً بنسبة 43.3%، بينما ارتفع عدد المعاملات بنسبة 48% خلال الفترة نفسها مقارنةً بالعام الماضي.



وجهات جاذبة

أطلقت «مدن القابضة» مؤخراً مشروع «بشاير» الجديد، أول مجتمع سكني مُطل على الواجهة البحرية في جزيرة الحديريات، وشاطئ البطين، والأفق العمراني لمدينة أبوظبي، وتم بيع الوحدات خلال يوم من طرحها، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات درهم.

وأكد بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة مدن القابضة أن مشروع «بشاير» يرسّخ السجل الحافل بالنجاح لجزيرة الحديريات، والحافل باستقطاب اهتمامٍ محلي ودولي قوي، ويجسّد التزام «مدن» الجاد والمستمر بإنشاء وجهات جذابة، ترتقي بحياة سكانها وتعزّز تجارب معيشتهم، وتضمن أن يقدم كل مجتمع سكني قيمة متميزة على المدى الطويل.

وأوضح أن الإقبال الاستثماري القوي على المجتمع الجديد، يعكس مكانة جزيرة الحديريات كواحدة من أبرز الوجهات السكنية جذباً للاهتمام في المنطقة.

وأعلنت «مدن» مؤخراً عن ترسية عَقْد تنفيذ أعمال المشروعين السكنيين «نوايف شرق» و«نوايف غرب»، بقيمة إجمالية بلغت 5 مليارات درهم.



وجهات جديدة

أكد تقرير صادر مؤخراً عن «دوبيزل» ظهور مناطق جديدة كوجهات استثمارية واعدة، مثل منطقة غنتوت وجزيرة الحديريات ومنطقة الشامخة، والتي استطاعت جذب اهتمام المستثمرين والمشترين، من خلال الجمع بين الأسعار التنافسية وتحسّن فرص الوصول، خاصة بعد التطورات الأخيرة في شبكات الطرق والمرافق.

وبحسب تقرير «دوبيزل» عن شراء عقارات أبوظبي للنصف الأول من عام 2025، جاءت جزيرة الحديريات في المرتبة الخامسة بقائمة المناطق الأكثر طلباً لشراء الشقق بأسعار منخفضة في أبوظبي، حيث بلغ سعر بيع القدم المربعة 1682 درهما، حيث سجّل متوسط أسعار بيع الشقق 3.56 مليون درهم.

وذكر التقرير أن مناطق ناشئة مثل جزيرة الحديريات والشامخة شهدت ارتفاعاً متزايداً في الطلب، نظراً لمواقعها الاستراتيجية ومرافقها الحصرية التي تلبّي مختلف احتياجات السكن والرفاهية، موضحاً أن مشروع «نوايف بارك فيوز» يقدّم نمط حياة ساحلياً بأسعار مناسبة نسبياً.