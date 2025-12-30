«برتڤيل للتطوير العقاري» تُطلق 6 مشاريع جديدة خلال 2025

أبوظبي (الاتحاد)



شكّل عام 2025 عاماً استثنائياً في مسيرة برتڤيل للتطوير العقاري، حيث أعلنت الشركة خلاله عن إطلاق 6 مشاريع سكنية جديدة، ليرتفع بذلك عدد المشاريع، التي تباشر الشركة تطويرها بأبوظبي إلى 8 مشاريع، وسط تقدم ملحوظ في أعمال البناء بجميع المشاريع.

وخلال شهر مارس 2025، أطلقت «برتڤيل» مشروعي «باب القصر ريزورت ريزيدنس 18 و19 – مدينة مصدر»، حيث يوفّر «باب القصر ريزورت ريزيدنس 18» 188 وحدة سكنية، فيما يضم «باب القصر ريزورت ريزيدنس 19» 295 وحدة سكنية، كما شهد شهر مايو إطلاق مشروع «باب القصر ريزيدنس 31 – ياس باي»، ويضم 266 وحدة سكنية.

وخلال شهر يونيو 2025، أطلقت الشركة مشروع «ڤيل 12 – مدينة مصدر» ويضم 143 وحدة سكنية، وفي أغسطس أطلقت «باب القصر قنال ڤيو ريزيدنس 22 «شاطئ الراحة»، ويتكون من ثلاثة أبراج سكنية أنيقة توفّر 242 وحدة سكنية. وفي شهر سبتمبر 2025 أطلقت مشروع باب القصر جاردن ريزيدنس 66 - مدينة مصدر، والذي يطلّ على حديقة مصدر المركزية ويتكوّن من 260 وحدة سكنية ومرافق مميزة ومساحات خضراء خلّابة.

وسجّلت مشاريع برتڤيل خلال عام 2025 قفزات واضحة في نسب الإنجاز مقارنة بالمخطط الزمني، حيث تجاوزت جميع المشاريع نسب التنفيذ المستهدفة بنهاية ديسمبر 2025، حيث وصلت نسبة الإنجاز بمشروع «ڤيل 11» إلى 91.3 %، ونحو 34.30 % بمشروع «ڤيل 12»، و33.13 % بمشروع «باب القصر ريزيدنس 25»

وبلغت نسبة الإنجاز بمشروع «باب القصر ريزيدنس 31» نحو 33.23 %، و«باب القصر ريزورت ريزيدنس 18» 32.43 %، و«باب القصر ريزورت ريزيدنس 19» 30.46 %، و«باب القصـــــر قنال ڤيو ريزيدنس 22» 10.79 %. و«باب القصر جاردن ريزيدنس 66» 5.91 %

وفي سبتمبر 2025، حصد مشروع باب القصر قنال ڤيو ريزيدنس 22 جائزتين مرموقتين ضمن جوائز العقارات العربية 2025–2026، هما: أفضل مشروع تطوير في أبوظبي، وأفضل تصميم معماري.

وعلى صعيد الشراكات، عزّزت برتڤيل منظومة مشاريعها في عام 2025 من خلال شراكة مع مدينة مصدر، وشراكة مع ذا ون للأثاث، مع استمرار الشراكة مع فندق باب القصر منذ عام 2023، ومع نادي شاطئ ياس منذ عام 2024.

وتستعد برتڤيل خلال عام 2026 لإطلاق مجموعة من المشاريع الجديدة في مواقع استراتيجية تشمل جزيرة الريم، وشاطئ الراحة، ومدينة مصدر، ومناطق أخرى في أبوظبي، ضمن خطتها التوسعية لمواكبة الطلب المتنامي على المشاريع السكنية عالية الجودة.