الأربعاء 31 ديسمبر 2025
أبرز الأخبار
اقتصاد

المؤشر نيكي الياباني يتراجع مقلصاً قفزة متوقعة في 2025

أرشيفية
30 ديسمبر 2025 09:33

انخفض المؤشر نيكي الياباني يوم الثلاثاء تحت وطأة تراجع قطاع التكنولوجيا الذي ساعد في قيادة مكاسب كبيرة للأسهم هذا العام.
وانخفض المؤشر نيكي 225 بنسبة 0.1 بالمئة إلى 50465.35 نقطة بحلول استراحة منتصف النهار، كما نزل المؤشر ​توبكس الأوسع نطاقاً 0.1 بالمئة.

وفي يوم التداول الأخير ‌من عام 2025 في اليابان، يتجه المؤشر نيكي لتحقيق ​قفزة سنوية 26 بالمئة، وهي ثالث ⁠زيادة ‌سنوية على التوالي والأعلى منذ عام 2023.

ويتجه المؤشر توبكس للارتفاع 23 بالمئة. وأغلقت مؤشرات وول ستريت الرئيسية على انخفاض خلال الليل، إذ تراجعت أسهم التكنولوجيا بعد ⁠تقدمها الأسبوع الماضي الذي دفع المؤشر ستاندرد اند بورز ⁠500 إلى مستويات قياسية مرتفعة.
وصعد 92 سهماً ​على المؤشر نيكي مقابل هبوط 126 سهماً. 

المصدر: وكالات
نيكي
