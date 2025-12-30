الأربعاء 31 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

بدء العمل بتعديل بعض رسوم خدمات "الاتحادية للضرائب" مطلع يناير المقبل

«الاتحادية للضرائب»
30 ديسمبر 2025 15:01

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن بدء سريان قرار مجلس الوزراء رقم "174" لسنة 2025 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للضرائب، اعتبارًا من الأول من يناير المقبل.
وأوضحت الهيئة، أنه بموجب القرار الجديد تم استحداث رسمين جديدين أُضيفا إلى جدول رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة، خدمتي "طلب إبرام اتفاقية تسعير مُسبقة أُحادية لأول مرة" و"طلب تجديد أو تعديل اتفاقية تسعير مُسبقة أُحادية" وذلك في إطار تعزيز الامتثال الضريبي، وضمان الكفاءة والفعالية في إجراءات التقديم بالنسبة للخاضعين للضريبة.

أخبار ذات صلة
سماء الإمارات تتلألأ بالإبهار وتستقبل 2026 بعروض خيالية
أسعار الوقود لشهر يناير في الإمارات

وأشارت الهيئة إلى أن القرار يأتي انسجاما مع توجهات الحكومة في تطوير الخدمات الحكومية الرقمية، حيث تم بموجبه إلغاء الرسوم المتعلقة بخدمتي "إصدار شهادة تسجيل ضريبي ورقية ومصدقة "جديدة /بدل فاقد" و"إصدار شهادة تسجيل أمين مستودع ورقية ومصدقة "جديدة /بدل فاقد" حيث ستقوم الهيئة بإصدار شهادات تسجيل إلكترونية مجانية لجميع المسجلين، تتضمن رمز الاستجابة السريعة "QR Code" يتيح التحقق من حالة التسجيل إلكترونيًا، بما يغني عن الشهادات الورقية ويعزز سهولة الوصول للخدمات.

 

المصدر: وام
الضرائب
الإمارات
الهيئة الاتحادية للضرائب
آخر الأخبار
شاشة ألعاب بتردد 1080 هرتز.. قفزة تقنية أم سباق أرقام؟
التعليم والمعرفة
شاشة ألعاب بتردد 1080 هرتز.. قفزة تقنية أم سباق أرقام؟
اليوم 13:07
بريد الإمارات وشباب الأهلي يوثّقان رباعية المجد بطوابع تذكارية
الرياضة
بريد الإمارات وشباب الأهلي يوثّقان رباعية المجد بطوابع تذكارية
اليوم 12:36
الفضة
اقتصاد
الفضة تتراجع في المعاملات الفورية
اليوم 12:23
«أمم أفريقيا 2025».. وداعاً صانع الألعاب وأهلاً بالصرامة التكتيكية
الرياضة
«أمم أفريقيا 2025».. وداعاً صانع الألعاب وأهلاً بالصرامة التكتيكية
اليوم 12:21
إيمري يقلّل من أهمية عدم مصافحة أرتيتا
الرياضة
إيمري يقلّل من أهمية عدم مصافحة أرتيتا
اليوم 12:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©