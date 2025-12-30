الأربعاء 31 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«مبادلة للطاقة»: الغاز الطبيعي يشكّل 70% من إنتاج محفظتها الاستثمارية

«مبادلة للطاقة»: الغاز الطبيعي يشكّل 70% من إنتاج محفظتها الاستثمارية
30 ديسمبر 2025 17:22


قال عدنان بوفطيم الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «مبادلة للطاقة»، إن عام 2025 شكّل مرحلة محورية في مسيرة الشركة، حيث حققت خلاله تقدماً ملموساً في توسعها الدولي ما عزّز مكانتها شركة عالمية رائدة في قطاع الطاقة.

وأضاف الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «مبادلة للطاقة»، أن هذا التقدم تجسَّد في دخول «مبادلة للطاقة» السوق الأميركية إلى جانب إحراز تطور لافت في مشاريع تشغيلية استراتيجية للغاز الطبيعي في جنوب شرق آسيا، وذلك ضمن استراتيجيتها طويلة الأمد الرامية إلى الموازنة بين دعم أمن الطاقة العالمي وتحقيق أهداف تحول الطاقة، من خلال التركيز على الغاز الطبيعي الذي يشكّل نحو 70% من إنتاج محفظتها الاستثمارية باعتباره عنصراً محورياً، يسهم في خفض الانبعاثات مقارنة بمصادر الطاقة التقليدية الأعلى كثافة كربونية.
وأشار إلى أن الشركة تعتمد في هذا النهج على استثمارات طويلة الأجل ذات عوائد مستقرة موزّعة عبر مناطق جغرافية متعددة حول العالم، بما يعزّز مرونة محفظتها الاستثمارية وقدرتها على التكيف مع تقلبات الأسواق.
وأضاف أن من أبرز إنجازات العام الجاري إعلان «مبادلة للطاقة» دخولها السوق الأميركية عبر الاستثمار في محفظة «كاتوروس» للغاز الطبيعي والغاز المسال، ما أتاح لها حضوراً متكاملاً عبر سلسلة القيمة للغاز في واحدة من أهم أسواق الطاقة العالمية، وأسهم في إضافة زخم جديد إلى محفظتها الاستثمارية المتنوعة ومشاريعها الممتدة في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وروسيا والولايات المتحدة الأميركية، فضلاً عن تعزيز قدرتها على الاستفادة من فرص النمو في أسواق الطاقة المتقدمة.
وعلى صعيد المشاريع، لفت بوفطيم إلى أن الشركة حققت تقدماً كبيراً في مشروع «تانجكولو» الذي تتولى تشغيله في إندونيسيا، والذي يُعد من أسرع مشاريع تطوير الغاز في المياه العميقة على مستوى المنطقة، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس الخبرات الفنية والهندسية التي تتمتع بها «مبادلة للطاقة» وقدرتها على تنفيذ مشاريع معقدة ضمن جداول زمنية طموحة، كما واصلت الشركة تحقيق إنتاج موثوق ومستقر من مشروع «بيجاجا» الرائد في ماليزيا، ما عزّز سجلها التشغيلي القوي في جنوب شرق آسيا.
وفي مجال الشراكات، أوضح أن «مبادلة للطاقة» اختتمت العام بتوقيع اتفاقية مبدئية مع شركة الكهرباء الوطنية الإندونيسية، في خطوة محورية تدعم خطط تطوير مشروع غاز «تانجكولو»، وتسهم في تعزيز أمن الطاقة في إندونيسيا، بما يعكس التزام الشركة ببناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع الحكومات والمؤسسات الوطنية.
وفيما يتعلق بالاستدامة، أكد بوفطيم أن الشركة واصلت ريادتها في خفض الانبعاثات وتحقيق أثر إيجابي ملموس، حيث نجحت في تقليص انبعاثات النطاقين الأول والثاني بنسبة 36.5%، بجانب استفادة أكثر من مليون شخص من برامجها المجتمعية خلال العقد الماضي، بما يعكس تكامل أدائها الاقتصادي مع مسؤوليتها البيئية والمجتمعية.
وقال إن عام 2025 مثّل مرحلة مهمة في مسيرة الشركة نحو تحقيق نمو مستدام قائم على الكفاءة التشغيلية والاستثمار الاستراتيجي في الغاز الطبيعي، فيما عزّز دخول الشركة السوق الأميركية عبر محفظة كاتوروس، بجانب توقيع اتفاقية مبدئية لتطوير مشروع غاز تانجكولو في إندونيسيا، حضور الشركة العالمي والتزامها بدعم أمن الطاقة وخلق قيمة مستدامة لشركائها ومجتمعاتها وحكومة أبوظبي.
وأضاف أنه بهذه الإنجازات فإن «مبادلة للطاقة» أكثر استعداداً لمواصلة مسيرة النمو وترسيخ دورها، شركة طاقة عالمية تسهم بفاعلية في تعزيز أمن الطاقة ودعم التحول المستدام على المستوى العالمي.

المصدر: وام
