«مطارات أبوظبي» تضيف «أنيما وينغز» إلى شبكة الطيران في «زايد الدولي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مطارات أبوظبي عن ترحيبها رسمياً بانضمام شركة الطيران الرومانية «أنيما وينغز» إلى مطار زايد الدولي، في أولى عمليات هذه الناقلة إلى عاصمة دولة الإمارات.

وكانت الرحلات المجدولة قد بدأت في 27 ديسمبر، في خطوة تمثّل محطة مهمّة في تعزيز الربط الجوي بين أبوظبي وأوروبا، وتنويع شبكة شركات الطيران التي تشهد نمواً متسارعاً في الإمارة.

ومن شأن إطلاق الخدمة الأسبوعية الجديدة لشركة «أنيما وينغز» أن يُسهم في تعزيز الربط العالمي لأبوظبي، وذلك من خلال توفير خط مباشر مع العاصمة الرومانية بوخارست، في دلالة واضحة على التوسع المستمر في شبكة شركاء الطيران في مطار زايد الدولي. ومن المتوقّع أن تدعم هذه الخطوة أيضاً الطموحات السياحية لإمارة أبوظبي، وأهدافها المرتبطة بالنمو الاقتصادي.

وقال أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمطارات أبوظبي: «يُسعدنا الترحيب بانضمام «أنيما وينغز»، وبدئها تسيير رحلاتها إلى مطار زايد الدولي، بما يعزّز شبكة أبوظبي الجوية المتنامية بوتيرة متسارعة، ويؤكد إطلاق هذه الخدمة الجديدة التزامنا المستمر بتعزيز الربط العالمي، وتوفير خيارات أوسع للمسافرين، ونتطلع في الوقت ذاته إلى بناء شراكة قوية مع «أنيما وينغز»، وتقديم الدعم لها لمواصلة نموها في المنطقة».

من جانبه، قال ماريوس باندل، الرئيس التنفيذي ورئيس شركة «أنيما وينغز»: «يمثّل إطلاق خدماتنا إلى أبوظبي خطوة محورية في مسيرة التوسع الدولي لشركة «أنيما وينغز». إننا نرى في أبوظبي وجهة رئيسية، لا سيّما وأنها تشهد طلباً متزايداً من جانب المسافرين لأغراض الترفيه والأعمال على حد سواء، ويسعدنا التعاون مع مطارات أبوظبي لتقديم تجربة سفر عالية الجودة لمسافرينا».

ويعكس دخول «أنيما وينغز» إلى أبوظبي المكانة المتنامية للإمارة كوجهة استراتيجية لشركات الطيران العالمية، وتستند في ذلك إلى بنية تحتية عالمية المستوى، وتجربة سفر سلسة في مطار زايد الدولي. وتواصل مطارات أبوظبي تركيزها على العمل الوثيق مع شركائها من شركات الطيران بهدف دعم النمو المستدام، وتحقيق التميز في عملياتها التشغيلية، وضمان رحلات مريحة ومضيافة لجميع المسافرين.