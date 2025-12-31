الخميس 1 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ نصف قرن

31 ديسمبر 2025 12:14

استقر الذهب، اليوم "الأربعاء"، لكنه ظل في طريقه لتحقيق أقوى مكاسبه السنوية خلال أكثر من أربعة عقود، في حين تراجعت المعادن النفيسة الأخرى بحدة مع جني المستثمرين للأرباح بعد ارتفاع قياسي.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4345.75 دولار للأوقية بحلول الساعة 0404 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعاً بلغ 4549.71 دولار يوم الجمعة ، فيما نزلت العقود الأميركية الآجلة ‌للذهب تسليم فبراير شباط 0.5% إلى 4365 دولاراً للأوقية.

وارتفع المعدن النفيس 66% خلال عام 2025، مسجلا أكبر مكاسب سنوية منذ عام 1979.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 4.5% إلى 73.06 دولار للأوقية اليوم "الأربعاء" بعد أن ‌سجلت أعلى مستوى ​لها على الإطلاق عند 83.62 دولار يوم "الاثنين" الماضي.

 

وارتفعت الفضة بأكثر من 150% منذ بداية العام، متجاوزة الذهب بكثير، وتتجه لتسجيل أفضل أداء سنوي على الإطلاق.

وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية 12% إلى 1932.55 دولار للأوقية بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2478.50 دولار ⁠يوم "الاثنين" الماضي.

 

وانخفض البلاديوم 7.1% إلى 1496.75 دولار ⁠للأوقية، ويتجه لإنهاء العام مرتفعا بنسبة 65 %، وهو أفضل أداء له منذ 15 عاماً.

المصدر: وام
الذهب
آخر الأخبار
رأس الخيمة تسجل رقماً قياسياً جديداً في موسوعة "جينيس" احتفالاً بالعام الجديد
علوم الدار
اليوم 09:15
متجر لبيع الأثاث
الأخبار العالمية
ترامب يؤجل فرض رسوم جمركية على بعض السلع
اليوم 21:17
شعار الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
علوم الدار
التوقيت الجديد لخطبة وصلاة الجمعة
اليوم 21:01
طاهر حسين أنداربي المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية في مؤتمر صحفي
الأخبار العالمية
باكستان والهند تتبادلان قوائم المنشآت النووية
اليوم 20:50
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات في المنطقة
علوم الدار
اليوم 20:37
