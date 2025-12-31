الفضة تتراجع في المعاملات الفورية

انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 4.5 بالمئة إلى ⁠73.06 دولار للأوقية اليوم الأربعاء بعد أن ​سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 83.62 دولار يوم الاثنين.



وارتفعت الفضة بأكثر من 150 بالمئة منذ بداية ​العام، متجاوزة الذهب بكثير، وتتجه لتسجيل أفضل أداء سنوي على الإطلاق. وتلقت الفضة ‍دعماً كبيراً في 2025 من تصنيفها معدناً حرجاً في الولايات المتحدة، وقيود المعروض، وانخفاض المخزونات وارتفاع الطلب الصناعي والاستثماري.



وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية 12 بالمئة إلى 1932.55 دولار للأوقية بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2478.50 دولار يوم الاثنين. وانخفض البلاديوم 7.1 بالمئة إلى 1496.‌75 دولار للأوقية، ويتجه لإنهاء العام مرتفعا 65 بالمئة، وهو أفضل أداء له منذ 15 عاماً.