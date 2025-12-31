طيران الإمارات تختتم 2025 بنقل 55.6 مليون مسافر

رسّخت طيران الإمارات حضورها خلال عام 2025 كأكبر ناقلة جوية دولية في العالم، بعدما نقلت 55.6 مليون مسافر عبر ما يقارب 180 ألفا و580 رحلة، حلّقت خلالها لمسافات تعادل الدوران حول الكرة الأرضية أكثر من 29 ألف مرة، كما أبرمت طلبيات لشراء 73 طائرة جديدة.

وذكر بيان صحفي صدر اليوم، أن ما ميز عام 2025، الذي احتفلت الناقلة خلاله وتحديدا في أكتوبر الماضي، بمرور 40 عاماً على انطلاق عملياتها، هو الرسم الواضح لملامح مستقبل السفر بتميز دائم.

وحددت الناقلة 10 محطات شكّلت ملامح عام 2025 بالنسبة لها؛ إذ شهد مطلع يناير تشغيل أول طائرة من طراز إيرباص A350 ضمن أسطول طيران الإمارات، حيث توسعت شبكة هذا الطراز سريعاً لتشمل 18 مدينة تخدمها حالياً 16 طائرة.

وواصلت طيران الإمارات خلال عام 2025 توسّعها في القارة الآسيوية، بإطلاق رحلات يومية مباشرة إلى مدينتي شينزن وهانغتشو في البر الرئيسي للصين، إلى جانب تشغيل رحلات إلى دا نانغ في فيتنام وسيام ريب في كمبوديا عبر بانكوك.

وواصلت طيران الإمارات إدخال طائرات جديدة من طراز إيرباص A350 ومحدّثة من طراز إيرباص ِA380 وبوينج 777، جميعها مزوّدة بمقصورة الدرجة السياحية الممتازة الحائزة على جوائز عالمية، لتخدم هذه المقصورة ما يقارب 70 مدينة على متن أكثر من 100 طائرة، بما يشكّل نحو 40% من أسطول طيران الإمارات المخصص لنقل الركاب.

وأعلنت طيران الإمارات خلال معرض دبي للطيران في نوفمبر، عن تعميم خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستارلينك على متن 232 طائرة، وسيبدأ التنفيذ على طائرات بوينج 777، على أن تصبح طيران الإمارات أول ناقلة في العالم تشغّل طائرات الإيرباص A380 مزوّدة بهذه التقنية مطلع عام 2026.

وبحلول نهاية العام المقبل، ستوفّر أكثر من 123 طائرة اتصالاً مجانياً فائق السرعة يتيح البث والترفيه والعمل والتصفح في جميع درجات السفر.

وأعلنت طيران الإمارات خلال عام 2025 عن تسع صفقات وشراكات رياضية كبرى، شملت توقيع اتفاقيات جديدة وتجديد أخرى قائمة، شملت اتفاقية تمتد لسبع سنوات مع نادي بايرن ميونيخ الألماني، أصبحت بموجبها طيران الإمارات شريكاً بلاتينياً لأحد أبرز الأندية الكروية في العالم، واتفاقية تمديد لشراكتها مع الاتحاد الدولي الرجبي العالمي حتى عام 2035، وشراكة جديدة كلياً مع الاتحاد الأوروبي لأندية الرجبي المحترفة، لدعم أبرز بطولات الرجبي للأندية في القارة الأوروبية، ما يتيح لطيران الإمارات التواصل مع أكثر من 70 مليون من عشاق الرجبي حول العالم.

وشملت الاتفاقيات الأخرى رعاية نادي ريال مدريد لكرة السلة، وتجديد شراكتها الممتدة منذ 18 عاماً مع نادي "إي سي ميلان" الإيطالي، إلى جانب تمديد اتفاقيات الرعاية مع نادي أولمبيك ليون الفرنسي، ورابطة محترفي التنس حتى عام 2030، إضافة إلى فريق الإمارات للدراجات "إكس آر جي".

وأطلقت طيران الإمارات خدمة "الإمارات لخدمات الشحن السريع"، والتي سرعان ما توسعت لتشمل 10 أسواق دولية، مع خطط لمزيد من التوسع في عام 2026، محققة متوسط زمن توصيل لا يتجاوز ثلاثة أيام.

واحتفل برنامج سكاي واردز طيران الإمارات باليوبيل الفضي على إطلاقه في عام 2025، ويضم البرنامج الحائز على جوائز عالمية اليوم 37 مليون عضو في 190 دولة حول العالم.

ووزّع سكاي واردز، خلال العشرين عاماً الماضية، ما يقارب 400 مليار ميل مكافآت عبر أكثر من 100 شريك، تشمل 1400 وجهة طيران 30 ألف فندق، فيما يقوم الأعضاء حالياً باستبدال أكثر من 800 مكافأة رحلات يومياً، إلى جانب تنفيذ ترقية واحدة كل دقيقة/، ويستقطب البرنامج نحو 78 ألف عضو جديد أسبوعياً.

وفي عام 2025، واصلت مبادرة Aircrafted KIDS التابعة لطيران الإمارات توزيع أكثر من 3700 حقيبة ظهر يدوية الصنع على أطفال من الفئات الأقل حظًا في ثماني دول في إفريقيا وغرب آسيا والشرق الأوسط، وذلك بالتعاون مع أكثر من 12 منظمة غير حكومية تدعم التعليم.

وشملت المبادرة توزيع أكثر من 1300 حقيبة في ثلاث دول أفريقية هي زامبيا، وزيمبابوي، وإثيوبيا، و700 حقيبة في ثلاث دول آسيوية هي الهند، وبنغلاديش، وباكستان، وأكثر من 1600 حقيبة في مصر والأردن، حيث احتوت كل حقيبة على أدوات مدرسية أساسية وكتب محلية المصدر، وتعتزم طيران الإمارات توسيع نطاق هذه المبادرة لتشمل دولاً إضافية خلال عام 2026.

ورسّخت طيران الإمارات مكانتها الريادية في مجال السفر الميسر، بعد أن أصبحت أول ناقلة جوية في العالم تحصل على اعتماد رسمي كـ"ناقلة جوية معتمدة لذوي التوحد"، حيث جرى تدريب أكثر من 30 ألفاً من أفراد طواقم الخدمة والموظفين الأرضيين لدعم المسافرين المصابين بالتوحد.

كما أطلقت الناقلة مركز السفر الميسر والشامل على موقعها الإلكتروني، والذي يوفر أدوات تصفح سهلة الاستخدام، وأدلة حسية رقمية، وخدمات دعم منظمة حسب نوع الإعاقة أو مرحلة الرحلة.

ووسّعت طيران الإمارات برامج التجربة المسبقة للسفر في 17 مدينة حول العالم، بما يتيح للأطفال من ذوي التوحد محاكاة تجربة المطار قبل السفر الفعلي، إلى جانب إدخال منتجات حسية جديدة وألعاب تهدئة على متن الطائرات لدعم المسافرين من ذوي التنوع العصبي.

وشملت التحسينات الخدمية التي طُبّقت خلال عام 2025 اعتماد مرتبة خاصة بغطاء معتمد للسلامة في درجة رجال الأعمال، لتقليل الحاجة إلى الحركة أثناء الرحلة للمسافرين من ذوي الإعاقات الحركية الشديدة، إضافة إلى توفير أكثر من 600 فيلم مترجم بلغة النصوص، و200 فيلم بوصف صوتي على نظام الترفيه الجوي، دعماً للمسافرين من ذوي الإعاقات البصرية والسمعية.

واختتمت طيران الإمارات عام 2025 بحصد 25 جائزة مرموقة، من بينها لقب "أفضل ناقلة جوية في العالم" للعام الثامن على التوالي ضمن جوائز الترا في قطاع السفر، وجائزة "أفضل ناقلة جوية دولية" و"أفضل درجة أولى على ناقلة جوية دولية" ضمن جوائز "فوربس ترافل غايد 2025"، و"أفضل ناقلة جوية للرحلات الطويلة" من التلغراف، و"أفضل ناقلة عالمياً" للعام الثاني عشر على التوالي ضمن جوائز بيزنس ترافيلر الشرق الأوسط.