«الواحة كابيتال» تنضم إلى «مؤشر فوتسي سوق أبوظبي لأعلى التوزيعات النقدية»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الواحة كابيتال، عن إدراج أسهمها ضمن مكونات «مؤشر فوتسي سوق أبوظبي لأعلى التوزيعات النقدية»، الذي أُطلق حديثاً كأول مؤشّر مرجعي متخصّص في المنطقة لقياس أداء الأسهم التي تُركز على الدخل.

ويضم المؤشر الجديد، الذي دشّنه «سوق أبوظبي للأوراق المالية» بالشراكة مع «فوتسي راسل» مطلع الشهر الماضي، 17 شركة مساهمة استحوذت مجتمعة على ما يزيد على 70% من إجمالي التوزيعات النقدية التي أقرّتها الشركات المدرجة في السوق خلال عام 2025.

ويهدف المؤشر إلى تسليط الضوء على الشركات التي تتميز بقوة واستمرارية توزيعات أرباحها، مما يوفّر معياراً يتسم بالشفافية للمستثمرين من المؤسسات والأفراد الباحثين عن عوائد دخل دورية ومستقرة.

وقال محمد حسين النويس، مدير الإدارة في الواحة كابيتال: يعكس إدراج الشركة في «مؤشر فوتسي سوق أبوظبي لأعلى التوزيعات النقدية» متانة مركزنا المالي وانتظام تدفقات أرباحنا واستدامتها، وتستند قدرتنا على تقديم توزيعات أرباح مجزية على المدى الطويل إلى نموذج أعمالنا المتنوع الذي يرتكز على استراتيجية منضبطة في تخصيص رأس المال، ومع استمرار أسواق المال في أبوظبي بجذب اهتمام المستثمرين العالميين، نواصل تركيزنا على تحقيق قيمة طويلة الأجل وضمان عوائد دخل ثابتة وموثوقة للمساهمين.

وتمتلك الواحة كابيتال سجلاً حافلاً بالاستمرارية في توزيع الأرباح، مدعوماً بقدرة قوية على توليد التدفقات النقدية عبر منصتها الاستثمارية المتنوعة. وكانت الشركة قد أقرّت في عام 2024 توزيعات نقدية بلغت 10 فلوس للسهم الواحد من صافي أرباحها.