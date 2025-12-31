سلطة دبي البحرية تعلن خطة عمل الحركة المرورية البحرية خلال احتفالات العام الجديد



دبي (الاتحاد)

أعلنت سلطة دبي البحرية، التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، عن تفعيل خطة العمل النهائية لإدارة الحركة المرورية البحرية خلال احتفالات ليلة رأس السنة 2026، وذلك لتعزيز سلامة الملاحة البحرية، وضمان انسيابية حركة الوسائل البحرية في مياه إمارة دبي خلال فترات الذروة.

وأكدت السلطة أن الخطة يبدأ تنفيذها اعتباراً من مساء الأربعاء، الموافق 31 ديسمبر 2025، وتدخل حيز التنفيذ الفعلي خلال الفترة الممتدة من الساعة العاشرة مساءً من يوم 31 ديسمبر 2025 وحتى الساعة الثانية صباحاً من يوم 1 يناير 2026، وتشمل إجراءات تشغيلية ميدانية متكاملة لتنظيم حركة الوسائل البحرية في المناطق ذات الكثافة العالية، لاسيما في محيط دبي مارينا، ودبي هاربر، ونخلة جميرا.

وتتضمن الخطة تطبيق نظام اتجاه واحد للملاحة البحرية قبل وبعد منتصف الليل، إلى جانب فرض فترة منع مؤقت للملاحة خلال مرحلة الانتقال الزمني، وإغلاق الحركة البحرية أسفل جسري نخلة جميرا خلال ساعات الذروة الممتدة من الساعة العاشرة مساءً من يوم 31 ديسمبر 2025 وحتى الساعة الثانية صباحاً من يوم 1 يناير 2026، مع تصنيف الوسائل البحرية حسب الحجم وتحديد مسارات واضحة ونوافذ زمنية إلزامية لكل فئة، بما يضمن انسيابية الحركة والحد من أخطار الازدحام والتصادم.

وأكد الدكتور الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، أن تفعيل خطة العمل النهائية لإدارة الحركة البحرية خلال ليلة رأس السنة 2026 يأتي في إطار حرص السلطة على تعزيز أعلى معايير السلامة البحرية، وضمان انسيابية الحركة الملاحية في المناطق ذات الكثافة العالية، وبما يواكب مكانة دبي كوجهة عالمية للاحتفالات والفعاليات الكبرى.

وأفاد بأن فرق الدوريات والمراقبة تعمل ميدانياً على مدار الساعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الامتثال للتعليمات الصادرة، ورصد أي مخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين وفقاً للتشريعات واللوائح المعتمدة، مضيفاً أن خطة العمل تشمل ضوابط صارمة للرسو والانجراف، وتنظيم مناطق الرسو البحرية، ومنع أي تجاوزات داخل القنوات الملاحية، مع الالتزام الكامل باللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار، والحفاظ على مسافات أمان مناسبة بين الوسائل البحرية، وعدم تغيير المسارات إلا في حالات الطوارئ القصوى.

كما تنصح السلطة جميع مستخدمي الوسائل البحرية وروّاد البحر بضرورة تقييم الأحوال الجوية السائدة والمتوقعة بعناية قبل وأثناء أي رحلة بحرية، نظراً لاحتمالية تقلب وسوء الأحوال الجوية المتوقعة خلال ليلة رأس السنة الميلادية 2026.

وشددت السلطة على أن جميع مُلّاك الوسائل البحرية، والوكلاء البحريين، والمراسي، ونوادي اليخوت، وقادة القوارب الترفيهية، ملزمون بالتقيد الكامل بخطة العمل والتعليمات التشغيلية المعتمدة، بما يضمن بيئة بحرية آمنة ومنظمة تُمكّن الجميع من الاستمتاع باحتفالات ليلة رأس السنة بأقصى درجات السلامة.

وفي إطار تنفيذ خطة العمل النهائية، عقدت سلطة دبي البحرية ورشة تنسيقية مع الشركاء الاستراتيجيين المعنيين والمراسي البحرية في إمارة دبي، جرى خلالها استعراض الجاهزية التشغيلية وضمان التكامل المؤسسي لتأمين سلامة الملاحة البحرية خلال ليلة رأس السنة 2026 في مياه الإمارة، ومناقشة مسارات وتوقيتات الحركة البحرية، وآليات إدارة التدفق الملاحي وتخطيط حركة الوسائل البحرية، بجانب مراجعة ترتيبات الدوريات والمراقبة والتنسيق التشغيلي بين الجهات المعنية، وإستراتيجيات تنظيم حركة الوسائل البحرية، بما في ذلك آليات التجميع، وتوزيع المسارات، والترتيبات التشغيلية المعتمدة لكل فئة، وتوقعات حالة الطقس.

وتم خلال الورشة توضيح قواعد الرسو والمناطق البحرية المعتمدة، ومناقشة آليات مراقبة الالتزام وفرض الجزاءات على المخالفين، إضافة إلى مراجعة بروتوكولات الاتصال وإجراءات الطوارئ، وتحديد مواقع الاختناقات البحرية المحتملة، والتأكيد على تطبيق الأنظمة واللوائح المنظمة لحركة الوسائل البحرية خلال عمليات ليلة رأس السنة الميلادية 2026، بما يضمن أعلى مستويات السلامة والانسيابية في الحركة البحرية.