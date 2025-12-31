الخميس 1 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«لود أوتونومس» و«نون» تنفذان عملية توصيل بطائرات من دون طيار في ليوا

التجربة تؤكد جاهزية حلول التوصيل الذكي للعمل بالمناطق البعيدة (من المصدر)
1 يناير 2026 01:53

أبوظبي (وام)

نفّذت شركتا «لود أوتونومس» و«نون»، أول عملية توصيل ذاتية باستخدام طائرات من دون طيار، في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، بدعم من مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، وإشراف مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل».
تأتي هذه التجربة لتؤكد جاهزية حلول التوصيل الذكي للعمل في المناطق البعيدة، دون الحاجة للاعتماد على البنية التحتية التقليدية للطرق.
وتعكس العملية نقلة نوعية في مجال توصيل الطرود والمواد الغذائية، من خلال استخدام حلول لوجستية ذاتية الحركة، تجمع بين السرعة والدقة، مع الاستفادة من أحدث التقنيات المتقدمة، لتقديم خدمة موثوقة تصل إلى مختلف مناطق الإمارة.

أخبار ذات صلة
مسلخ متنقل في موقع مهرجان ليوا الدولي
فعاليات بلدية الظفرة تستقطب الجمهور بالأنشطة المختلفة
مركز النقل المتكامل
الظفرة
ليوا
الطائرات من دون طيار
آخر الأخبار
رأس الخيمة تسجل رقماً قياسياً جديداً في موسوعة "جينيس" احتفالاً بالعام الجديد
علوم الدار
بالصور.. رأس الخيمة تسجل رقماً قياسياً جديداً في موسوعة "جينيس" احتفالاً بالعام الجديد
اليوم 09:15
متجر لبيع الأثاث
الأخبار العالمية
ترامب يؤجل فرض رسوم جمركية على بعض السلع
اليوم 21:17
شعار الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
علوم الدار
التوقيت الجديد لخطبة وصلاة الجمعة
اليوم 21:01
طاهر حسين أنداربي المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية في مؤتمر صحفي
الأخبار العالمية
باكستان والهند تتبادلان قوائم المنشآت النووية
اليوم 20:50
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات في المنطقة
علوم الدار
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات في المنطقة
اليوم 20:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©