اقتصاد

«غرفة الفجيرة» تعتمد خطتها الاستراتيجية 2030-2026

جانب من الاجتماع (من المصدر)
1 يناير 2026 01:53

الفجيرة (الاتحاد)

استعرض مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة الخطة الاستراتيجية للغرفة 2026 - 2030 خلال اجتماعها الدوري التاسع من الدورة الـ15، برئاسة الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس المجلس، واطلع على الخطة التشغيلية للغرفة وموازنتها التقديرية للعام 2026، وتم اعتمادهما.
وأوضح سلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة الفجيرة، أن الخطة الاستراتيجية للغرفة تحتوي على العديد من المبادرات والبرامج والمشاركات التي تنسجم مع الخطة الاستراتيجية للإمارة 2026 - 2028 وخطط الدولة المستقبلية.
وأضاف الهنداسي، أن مجلس الإدارة، نوّه لأهمية تطوير وتحديث الخدمات التي تقدمها الغرفة لأصحاب الأعمال وتشجيع رواد ورائدات الأعمال، لمواكبة ثقافة الذكاء الاصطناعي، وتكيف الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة لهم، ما يمكنهم من المنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.
كما أكد مجلس الإدارة، على الاهتمام بتنظيم المعارض التجارية والمتخصصة، لما لها من أهمية للترويج للمنتجات الوطنية وتنشيط حركة السوق والخدمات وإطلاع أصحاب ورواد الأعمال، على أحدث الصناعات في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.

