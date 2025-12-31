ارتفاع تجارة الخدمات في الصين بنسبة 7.1%

بكين (وام)



ارتفعت تجارة الخدمات في الصين من يناير حتى نوفمبر من العام الجاري، بنسبة 7.1% على أساس سنوي، حيث بلغ إجمالي الواردات والصادرات ما يقرب من 7.2 تريليون يوان (نحو 1.02 تريليون دولار)، وفقاً لما أعلنته وزارة التجارة الصينية أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، عن بيانات وزارة التجارة، توضيحها أن صادرات الخدمات ارتفعت بنسبة 13.4% لتصل إلى ما يقرب من 3.2 تريليون يوان خلال هذه الفترة، وزادت الواردات بنسبة 2.5% لتصل إلى أكثر من 4 تريليونات يوان.

الجدير بالذكر، أن العجز في تجارة الخدمات انخفض بمقدار 279.63 مليار يوان، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وشهدت التجارة في الخدمات كثيفة المعرفة نمواً مستمراً، مع بلوغ إجمالي الواردات والصادرات نحو 2.73 تريليون يوان، بزيادة قدرها 5.6% على أساس سنوي. كما سجلت تجارة الخدمات المرتبطة بالسفر نحو 1.98 تريليون يوان، بزيادة قدرها 8.2% مقارنة بالعام الماضي، وارتفعت صادرات خدمات السفر تحديداً بنسبة 51.3% خلال هذه الفترة، بحسب البيانات.