مطار زايد الدولي.. نمو استثنائي وجوائز عالمية في 2025

رشا طبيلة (أبوظبي)



حقق مطار زايد الدولي خلال عام 2025 العديد من الإنجازات، مع استمرار النمو في أعداد المسافرين، فضلاً عن حصوله على جوائز وتصنيفات عالمية متميزة، حيث استقبل المطار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نحو 24 مليون مسافر.

واستقبل مطار زايد الدولي، في الربع الثالث من العام الماضي 8.35 مليون مسافر بنمو %10.4، واستقبل في النصف الأول من العام الجاري 15.5 مليون مسافر بنمو %13.2، وفقاً لبيانات مطارات أبوظبي للربع الثالث والنصف الأول من 2025. وسجل مطار زايد الدولي 49.073 حركة طيران في الربع الثالث من العام 2025، مقارنة بـ46.327 رحلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها %5.9.

وتميّز الربع الثالث من عام 2025 أيضاً بعدد من الإنجازات الاستراتيجية الأخرى، وكان من أبرزها تتويج مطار زايد الدولي بلقب «أفضل مطار في تجربة التسوُّق» ضمن جوائز «فرونتير 2025» ليضيف إنجازاً جديداً إلى مسيرته كوجهة عالمية رائدة في تجارب السفر المتميزة والابتكار التجاري والتفوق المعماري.

وحصل المطار أيضاً على الاعتماد من المستوى الثاني لتعزيز إمكانية الوصول، وعلى الاعتماد من المستوى الثالث في تجربة العملاء الصادرين عن مجلس المطارات الدولي، واللذين يُشكّلان إنجازين مهمين يعكسان التزام المطار بتقديم تجارب ضيافة وفق أرقى المعايير العالمية.

ومع تسارع تنفيذ استراتيجية النمو طويلة الأمد، تواصل مطارات أبوظبي التزامها بتوسيع شبكة شراكاتها العالمية، ودفع الابتكار المستدام، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى التي تُسهم في تسريع مسيرة التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات، وتعزيز مكانتها العالمية في قطاع الطيران.





أفضل مطار

وفي مارس من عام 2025، تم الإعلان عن حصول مطار زايد الدولي على جائزة «أفضل مطار في العالم لتجربة المسافرين القادمين» من قبل مجلس المطارات الدولي (ACI)، ضمن جوائز جودة خدمات المطارات (ASQ) لعام 2024.

ويعزز هذا التقدير المرموق مكانة المطار كمركز طيران عالمي رائد وبوابة بالغة الأهمية إلى أبوظبي، فيما يسلط الضوء على التزامه بتوفير تجربة وصول سلسة واستثنائية.

وفي فبراير من عام 2025، أعلنت مطارات أبوظبي حصول مطار زايد الدولي، على تصنيف «ثلاث لآلئ» ضمن نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ التابع لبرنامج «استدامة» وذلك في مرحلة البناء، حيث يعكس هذا الإنجاز التزام مطارات أبوظبي بالتنمية المستدامة، وريادة المطار في مجال البنية التحتية المستدامة للمطارات، مع تحقيق الانتقال الناجح من مرحلة التصميم الحاصلة على تقييم «ثلاث لآلئ» إلى مرحلة البناء مع الاحتفاظ بذات التصنيف، ويُعد تصنيف «ثلاث لآلئ» دليلاً على مواءمة مطار زايد الدولي لطموحات دولة الإمارات في مجال الاستدامة ويعكس الحرص على تقليص الأثر البيئي، واستخدام التقنيات الحديثة الموفرة للطاقة والموارد الطبيعية القادرة على تحمل التقلبات المناخية مع مراعاة الحفاظ عليها وضمان استدامتها.

وتنضم تلك الإنجازات والجوائز إلى سلسلة من الجوائز، التي حصدتها مطارات أبوظبي عام 2024، ومنها فوز مطار زايد الدولي بجائزة «أجمل مطار في العالم»، ضمن جوائز «بريه فرساي» العام الماضي، الأمر الذي ساعد في تعزيز مكانة أبوظبي كمعيار عالمي في تصميم المطارات وتجارب السفر.



مطارات أبوظبي

واستقبلت مطارات أبوظبي 8.49 مليون مسافر، خلال الفترة بين 1 يوليو و30 سبتمبر 2025، بزيادة 10.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وبوصفه البوابة الرئيسة لأبوظبي، لعب مطار زايد الدولي دوراً محورياً في هذا النمو، حيث استقبل 8.35 مليون مسافر حتى نهاية سبتمبر، بارتفاع نسبته 10.4% على أساس سنوي.

وشهدت مطارات الإمارة الخمسة أيضاً تشغيل 67.035 رحلة خلال الفترة نفسها، ما دعم الزيادة الملحوظة في حركة المسافرين، بزيادة 6% على نفس الفترة من العام الماضي. وسجلت عمليات الشحن الجوي في مطارات أبوظبي نشاطاً متزايداً، الأمر الذي يعكس الدور المتنامي للإمارة كمركز محوري في حركة التجارة العالمية، ففي الفترة ما بين يوليو وسبتمبر 2025، تم مناولة ما يزيد على 200 ألف طن من البضائع عبر مطارات الإمارة الخمسة، بزيادة 15.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليرتفع إجمالي البضائع المناولة منذ بداية العام إلى 545.511 طناً.