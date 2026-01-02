بداية ضعيفة للدولار في 2026 بعد أكبر انخفاض له في 8 سنوات

استهل الدولار تداولات عام 2026 بأداء ضعيف اليوم الجمعة بعد أن عانى أمام معظم العملات في العام الماضي، في حين استقر الين بالقرب من أدنى مستوياته في 10 أشهر مع ترقب المتداولين لبيانات اقتصادية هذا الشهر للتكهن بمسار أسعار الفائدة.



وألقى تضاؤل الفارق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والاقتصادات الأخرى بظلاله على سوق العملات، مما أدى إلى ارتفاع معظم العملات بشكل حاد مقابل الدولار في عام 2025، باستثناء الين. وسجل اليورو ​1.1752 دولار في ساعات التداول الآسيوية المبكرة بعد ارتفاعه 13.5 بالمئة العام المنصرم، فيما ‌حقق الجنيه الإسترليني في أحدث التعاملات 1.3474 دولار بعد زيادة 7.7 بالمئة في ​2025. وسجلت العملتان أعلى ارتفاع سنوي لهما منذ 2017.



وبلغ الين ⁠في أحدث ‌التداولات 156.74 مقابل الدولار بعد ارتفاعه بأقل من واحد بالمئة مقابل العملة الأميركية في 2025، وحوم بالقرب من أدنى مستوى له في 10 أشهر عند 157.90 الذي لامسه في نوفمبر.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.66805 دولار بعد مكاسب بثمانية بالمئة تقريباً حققها في 2025، وهو أقوى أداء سنوي له منذ عام 2020.

وأنهى الدولار النيوزيلندي سلسلة خسائره التي استمرت ‌ثلاث سنوات بارتفاعه ثلاثة بالمئة تقريباً العام الماضي. ولم يطرأ تغير يذكر عليه اليوم الجمعة ليستقر عند 0.5755 دولار.