الجمعة 2 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

بداية ضعيفة للدولار في 2026 بعد أكبر انخفاض له في 8 سنوات

بداية ضعيفة للدولار في 2026 بعد أكبر انخفاض له في 8 سنوات
2 يناير 2026 09:34

استهل الدولار تداولات عام 2026 بأداء ضعيف اليوم الجمعة بعد أن عانى أمام معظم العملات في العام الماضي، في حين استقر الين بالقرب من أدنى مستوياته في 10 أشهر مع ترقب المتداولين لبيانات اقتصادية هذا الشهر للتكهن بمسار أسعار الفائدة.

وألقى تضاؤل الفارق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والاقتصادات الأخرى بظلاله على سوق العملات، مما أدى إلى ارتفاع معظم العملات بشكل حاد مقابل الدولار في عام 2025، باستثناء الين. وسجل اليورو ​1.1752 دولار في ساعات التداول الآسيوية المبكرة بعد ارتفاعه 13.5 بالمئة العام المنصرم، فيما ‌حقق الجنيه الإسترليني في أحدث التعاملات 1.3474 دولار بعد زيادة 7.7 بالمئة في ​2025. وسجلت العملتان أعلى ارتفاع سنوي لهما منذ 2017.

وبلغ الين ⁠في أحدث ‌التداولات 156.74 مقابل الدولار بعد ارتفاعه بأقل من واحد بالمئة مقابل العملة الأميركية في 2025، وحوم بالقرب من أدنى مستوى له في 10 أشهر عند 157.90 الذي لامسه في نوفمبر.
وارتفع الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.66805 دولار بعد مكاسب بثمانية بالمئة تقريباً حققها في 2025، وهو أقوى أداء سنوي له منذ عام 2020.
وأنهى الدولار النيوزيلندي سلسلة خسائره التي استمرت ‌ثلاث سنوات بارتفاعه ثلاثة بالمئة تقريباً العام الماضي. ولم يطرأ تغير يذكر عليه اليوم الجمعة ليستقر عند 0.5755 دولار.

أخبار ذات صلة
الدولار يتجه نحو أسوأ أداء سنوي له منذ 2003
رحلة الذهب عبر العصور.. كيف أصبح قلب الاقتصاد ومرآة الثقة العالمية
المصدر: وكالات
الدولار
الدولار الأميركي
آخر الأخبار
الأكثر خسارة بالقيمة السوقية في 2025.. الإنجليز أكثر المتضررين
الرياضة
الأكثر خسارة بالقيمة السوقية في 2025.. الإنجليز أكثر المتضررين
اليوم 18:45
محمد بن راشد يحضر أفراح المقعودي والسبوسي
علوم الدار
محمد بن راشد يحضر أفراح المقعودي والسبوسي
اليوم 18:41
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال عنيف يهز المكسيك
اليوم 18:36
جماهير الوصل تودّع محمد بن عبيد آل مكتوم بـ «تيفو مؤثر» في زعبيل
الرياضة
جماهير الوصل تودّع محمد بن عبيد آل مكتوم بـ «تيفو مؤثر» في زعبيل
اليوم 18:30
«دوري الأولى».. مصفوت يستقبل «يونايتد» وسيتي يلاقي الجزيرة الحمراء غداً
الرياضة
«دوري الأولى».. مصفوت يستقبل «يونايتد» وسيتي يلاقي الجزيرة الحمراء غداً
اليوم 18:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©