السبت 3 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

16.75 مليار دولار قيمة مبيعات التسوق عبر الإنترنت بكوريا

16.75 مليار دولار قيمة مبيعات التسوق عبر الإنترنت بكوريا
3 يناير 2026 01:24

سيئول (وام)

قفزت مبيعات التسوق عبر الإنترنت في جمهورية كوريا بنسبة 6.8% خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي لتسجل رقماً قياسياً، مدفوعة بالطلب القوي على الخدمات المتعلقة بالأغذية، وفقاً للبيانات الصادرة اليوم الجمعة، من وزارة البيانات والإحصاء الكورية.
وذكرت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية، أن قيمة معاملات التسوق عبر الإنترنت بلغت 24.15 تريليون وون (16.75 مليار دولار) خلال نوفمبر، بزيادة 1.53 تريليون وون عن العام السابق، وفقاً لبيانات الوزارة، التي أشارت إلى أن هذا الرقم هو الأعلى منذ عام 2017، عندما بدأت في تجميع البيانات. وارتفعت مبيعات خدمات الأغذية، والأغذية والمشروبات، بنسبة 13.7% على أساس سنوي في نوفمبر، كما ارتفع الإنفاق على خدمات السفر والنقل بنسبة 8.5% على أساس سنوي، فيما انخفضت المبيعات عبر الإنترنت للأجهزة المنزلية والإلكترونيات بنسبة 4.9%.
كما ارتفعت المشتريات عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والأجهزة المحمولة الأخرى بنسبة 7.9% على أساس سنوي لتصل إلى 18.59 تريليون وون، مسجلة أيضاً رقماً قياسياً جديداً.

أخبار ذات صلة
«أبوظبي للثقافة والفنون» تكرّم الفنانة الكورية الرائدة «لي بول»
معرض «روافد ورؤى» يعكس عمق الشراكة الثقافية بين الإمارات وكوريا
جمهورية كوريا
التسوق
التسوق عبر الإنترنت
التسوق الإلكتروني
آخر الأخبار
مخيم لنازحين فلسطينيين في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو لإدخال المساعدات إلى غزة فوراً
اليوم 01:26
مبنى وسيارات محترقة في الخرطوم جراء الاشتباكات العنيفة في وقت سابق (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الإخوان».. أدوار مشبوهة لإفشال الانتقال السياسي في السودان
اليوم 01:26
امرأة فلسطينية تعد طعاماً خلفها أنقاض مبانٍ دُمرت خلال الحرب في جباليا (رويترز)
الأخبار العالمية
تحذيرات من تفاقم الجوع وسوء التغذية في غزة
اليوم 01:26
ثلوج كثيفة تغطي الجبال عند الحدود بين سوريا ولبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مديرة غرينبيس الشرق الأوسط لـ«الاتحاد»: الشتاء القارس يضاعف معاناة النازحين في لبنان
اليوم 01:26
أطفال فلسطينيون يلعبون بين المباني المدمرة في مخيم جباليا (رويترز)
الأخبار العالمية
خطة من 4 مراحل لإعادة إعمار غزة
اليوم 01:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©