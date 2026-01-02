استمرار تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية

نيويورك (د ب أ)



تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية في يوم التداول الأول لعام 2026.

وانخفض العائد على السندات أجل 10 سنوات نقطتي أساس إلى 4.15% مما يعكس الزيادة في التداول المبكر. وانخفض العائد على السندات أجل 30 عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 4.84% بعد أن لامس أعلى مستوى منذ أوائل سبتمبر.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه على الرغم من كل التقلبات، أثبت عام 2025 أنه عام جيد بالنسبة لسندات الخزانة الأميركية، حيث حقق مؤشر بلومبرج الذي يتتبع القطاع عائداً يزيد على 6%. كما انخفض مقياس التقلبات المتوقعة في سوق السندات الأميركية إلى أدنى مستوياته منذ أوائل عام 2022.

وأضافت بلومبرج أن السؤال الآن هو ما إذا كانت سندات الخزانة الأميركية قادرة على الحفاظ على هذه المكاسب حتى عام 2026.