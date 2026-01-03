داماك تحتفي بالذكرى العشرين لتولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مقاليد الحُكم في إمارة دبي بعروض ضوئية مبهرة لطائرات الدرون في سماء دبي

بمناسبة الذكرى العشرين لتولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله" لمقاليد الحكم في إمارة دبي، تحتفي مجموعة داماك بهذه المناسبة العظيمة بتنظيم احتفالات مبهرة في أنحاء مدينة دبي، تكريماً لعقدين من الريادة والطموح والتميّز العالمي.

بهذه المناسبة، قال حسين سجواني، مؤسس مجموعة داماك: «نيابةً عن مجموعة داماك، أُود أن أعبر عن خالص شكري وامتناني لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة مرور عقدين من الريادة والحكم الرشيد التي جعلت من دبي معياراً عالمياً للطموح والفرص والحياة الكريمة. لقد تميزت دبي تحت حكم سموّه برؤية متجددة تتجاوز الأفق العمراني والبنية التحتية، قيادة ارتقت بطموح الإنسان، وخلقت فرص النمو، وجعلت المعرفة والتميّز والابتكار في قلب مسيرة التنمية الوطنية. في ظل رؤية سموه، انتقلت دبي إلى مصاف العالمية، وأرست معايير جديدة من النمو والتفوق في شتى المجالات، وأكدت أن تمكين الإنسان هو العامل الأبرز في رسم ملامح المستقبل للأجيال القادمة».

وفي الرابع من شهر يناير الجاري، الذي يصادف الذكرى العشرين لتولي سموه مقاليد الحكم في دبي، ستضيء داماك سماء دبي بعرضين ضوئيين مبهرين لآلاف الطائرات المسيّرة (الدرون)، التي سترسم لوحات فنية تجسد رحلة دبي من رمال الصحراء إلى أفق متألق بالعمران. وستُقام عروض الدرون في منطقة شاطئ جميرا بيتش ريزدنس وأماكن أخرى في إمارة دبي عند الساعة 6:45 مساءً و9:30 مساءً.

كما زيّنت داماك أبرز مشاريعها بلافتات احتفالية، شملت تلك المشاريع كلاً من: صفا ون، داماك تاور باي باراماونت، داماك لاجونز، داماك هيلز، داماك هيلز 2، داماك هايتس، وكافالي تاور.

وبصفتها واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري الفاخر في دبي، حققت داماك العقارية منذ تأسيسها نمواً هائلاً تزامن مع النهضة العمرانية الشاملة والتنمية الاقتصادية الكبيرة التي شهدتها دبي، حيث قدّمت الشركة مشاريع سكنية متفردة وأنماط حياة عصرية ومشاريع متعددة الاستخدامات، ساهمت في دعم مسيرة التطور والازدهار لإمارة دبي ورسخت مكانتها العالمية. وتؤكد هذه الاحتفالات التزام داماك المتواصل بالمساهمة في دعم رؤية دبي لمستقبلٍ مزدهر قائمٍ على الابتكار والتميّز.



نبذة عن داماك العقارية

تتبوأ «داماك العقارية» مكانةً مرموقة في سوق العقارات الفاخرة في الشرق الأوسط منذ عام 2002، حيث تمكنت خلال تلك السنوات، من تطوير مشاريع عقارية سكنية وتجارية وأخرى مخصصة للأنشطة الترفيهية وفق أفضل المعايير العالمية. بفضل هذا النجاح، وسعت داماك أعمالها في الشرق الأوسط، لتمتد مشاريعها إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والأردن، ولبنان، والعراق، والمالديف، وكندا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

منذ ذلك الحين، تمكنت داماك من تسليم نحو 50,000 وحدة سكنية. كما عززت من مكانتها في قطاع العقارات الفاخرة، من خلال الدخول في شراكات مع بعض العلامات التجارية الأكثر شهرةً على مستوى العالم في مجال الموضة والأزياء، لتقدم بذلك مفاهيم جديدة عن نمط المعيشة الفاخر. تضمنت هذه الشراكات منازل فاخرة بالتعاون مع كافالي، وجست كافالي، ودي جريسوغونو، وروتانا وفنادق ومنتجعات باراماونت ومجموعة فنادق راديسون. ضمن رؤية ثابتة وزخم قوي، تعمل داماك العقارية وداماك إنترناشونال على بناء الجيل القادم من نمط الحياة الفاخر في الشرق الأوسط.

