السبت 3 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«سبيس إكس» تطلق قمراً صناعياً إيطالياً لرصد الأرض

«سبيس إكس» تطلق قمراً صناعياً إيطالياً لرصد الأرض
3 يناير 2026 18:39

 

 أطلقت مؤسسة تكنولوجيات استكشاف الفضاء الأميركية «سبيس إكس» إلى الفضاء، اليوم، قمراً صناعياً إيطالياً لرصد الأرض.

أخبار ذات صلة
منتخب الإمارات يتوج بلقب بطولة المجموعة الإقليمية السابعة للقدرة
أميركا توجه لائحة اتهام إلى مادورو وزوجته

وذكرت المؤسسة في بيان لها، أن الصاروخ «فالكون 9» انطلق من قاعدة «فاندنبرغ» الجوية بولاية كاليفورنيا الأميركية، حاملاً القمر الصناعي «كوزمو-سكاي ميد» الذي يزن 1700 كيلوجرام لصالح الوكالة الفضائية ووزارة الدفاع الإيطالية.
وهبطت المرحلة الأولى من الصاروخ في قاعدة فاندنبرغ، بعد حوالي 8.5 دقيقة من الإطلاق، في حين أطلقت المرحلة الثانية من الصاروخ الحاملة للقمر الصناعي، بنجاح بعد حوالي أربع دقائق ونصف إلى مدار أرضي منخفض.
 وسيقوم القمر الصناعي بدراسة الأرض باستخدام رادار الفتحة التركيبية، للوقاية من الطوارئ، وإدارة المخاطر، ورسم الخرائط، وحماية الغابات والبيئة، وتوفير بيانات على نطاق عالمي لدعم تطبيقات متنوعة.

المصدر: وام
آخر الأخبار
منتخب الإمارات يتوج بلقب بطولة المجموعة الإقليمية السابعة للقدرة
الرياضة
منتخب الإمارات يتوج بلقب بطولة المجموعة الإقليمية السابعة للقدرة
اليوم 20:10
نيكولاس ​مادورو
الأخبار العالمية
أميركا توجه لائحة اتهام إلى مادورو وزوجته
اليوم 20:05
حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي المصري يغادر إلى برشلونة
الرياضة
حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي المصري يغادر إلى برشلونة
اليوم 19:59
أقارب الضحايا ينتظرون خارج المقهى
الأخبار العالمية
سويسرا تحقق مع مديري مقهى شهد حريقا ليلة رأس السنة
اليوم 19:44
سماعة ذكية تتنبأ بنوبات الصرع
الذكاء الاصطناعي
سماعة ذكية تتنبأ بنوبات الصرع قبل حدوثها
اليوم 19:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©