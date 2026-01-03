مؤشرات على تحسن اقتصاد النمسا مع بداية العام الجديد



يشهد سوق العمل في النمسا تعافياً تدريجياً بالتزامن مع انتهاء فترة الركود وظهور بوادر الانتعاش الاقتصادي، المدعوم بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% في العام الماضي، وتتوقع تقديرات البنك الوطني النمساوي انخفاض عدد العاطلين عن العمل بحلول فصل الربيع المقبل، مقارنةً بالعام السابق.

وقال مارتن كوخر، محافظ البنك الوطني النمساوي، إن عدد الباحثين عن عمل والمشاركين في برامج التدريب وإعادة التأهيل بلغ 434 ألفاً و572 شخصاً في نهاية شهر ديسمبر، وتوقّع تراجع عدد العاطلين بسبب توجّه الشركات نحو توظيف أعداد أكبر من العاملين مع استمرار تنامي الانتعاش الاقتصادي، وقال إن «المؤشرات إلى حدوث الانتعاش الاقتصادي باتت أكثر وضوحاً».

وتوقّع انخفاض معدل التضخم في النمسا إلى نحو 2.4% خلال العام الجاري 2026، ليقترب تدريجياً من المستوى المستهدف والمتوقع بنسبة 2% في العام القادم 2027، ليقترب مجدداً من متوسط معدل التضخم في الاتحاد الأوروبي.