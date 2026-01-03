السبت 3 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مؤشرات على تحسن اقتصاد النمسا مع بداية العام الجديد

مؤشرات على تحسن اقتصاد النمسا مع بداية العام الجديد
3 يناير 2026 18:41


يشهد سوق العمل في النمسا تعافياً تدريجياً بالتزامن مع انتهاء فترة الركود وظهور بوادر الانتعاش الاقتصادي، المدعوم بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% في العام الماضي، وتتوقع تقديرات البنك الوطني النمساوي انخفاض عدد العاطلين عن العمل بحلول فصل الربيع المقبل، مقارنةً بالعام السابق.

أخبار ذات صلة
منتخب الإمارات يتوج بلقب بطولة المجموعة الإقليمية السابعة للقدرة
أميركا توجه لائحة اتهام إلى مادورو وزوجته

وقال مارتن كوخر، محافظ البنك الوطني النمساوي، إن عدد الباحثين عن عمل والمشاركين في برامج التدريب وإعادة التأهيل بلغ 434 ألفاً و572 شخصاً في نهاية شهر ديسمبر، وتوقّع تراجع عدد العاطلين بسبب توجّه الشركات نحو توظيف أعداد أكبر من العاملين مع استمرار تنامي الانتعاش الاقتصادي، وقال إن «المؤشرات إلى حدوث الانتعاش الاقتصادي باتت أكثر وضوحاً».
وتوقّع انخفاض معدل التضخم في النمسا إلى نحو 2.4% خلال العام الجاري 2026، ليقترب تدريجياً من المستوى المستهدف والمتوقع بنسبة 2% في العام القادم 2027، ليقترب مجدداً من متوسط معدل التضخم في الاتحاد الأوروبي.

المصدر: وام
آخر الأخبار
منتخب الإمارات يتوج بلقب بطولة المجموعة الإقليمية السابعة للقدرة
الرياضة
منتخب الإمارات يتوج بلقب بطولة المجموعة الإقليمية السابعة للقدرة
اليوم 20:10
نيكولاس ​مادورو
الأخبار العالمية
أميركا توجه لائحة اتهام إلى مادورو وزوجته
اليوم 20:05
حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي المصري يغادر إلى برشلونة
الرياضة
حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي المصري يغادر إلى برشلونة
اليوم 19:59
أقارب الضحايا ينتظرون خارج المقهى
الأخبار العالمية
سويسرا تحقق مع مديري مقهى شهد حريقا ليلة رأس السنة
اليوم 19:44
سماعة ذكية تتنبأ بنوبات الصرع
الذكاء الاصطناعي
سماعة ذكية تتنبأ بنوبات الصرع قبل حدوثها
اليوم 19:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©