السبت 3 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«أوبن إيه آي» تعتزم إطلاق جهاز ذكي يعتمد كلياً على الصوت

3 يناير 2026 18:43

 

 تستعد شركة تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأمريكية «أوبن إيه آي»، لإطلاق جهاز شخصي ذكي يعتمد كلياً على الصوت بدلاً من الشاشات التقليدية، في إطار سعيها لإعادة تعريف كيفية التفاعل مع التكنولوجيا.

